La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este 2 de febrero la ceremonia del corte de listón de la inauguración del Tramo Santa Fe–Observatorio del Tren "El Insurgente" , con lo que quedará concluida en su totalidad toda la obra ferroviaria.

Previo a este evento, que marcará un cambio para la movilidad de las y los capitalinos, según la propia Mandataria, Jorge Mendoza Sánchez, director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), afirmó que todo el personal del Tren Interurbano Toluca-Ciudad de México ha sido capacitado y que los conductores han sido certificados y cuentan con sus respectivas licencias .

Un medio que promete ser seguro

El titular de Banobras destacó que se cuenta con un centro de control operativo equipado con la más alta tecnología, desde donde se revisará en tiempo real toda la operación del tren. Resaltó que todas las estaciones cuentan con:

Videovigilancia

Voceo

Pantallas informativas

Vigilancia permanentemente

"El sistema cuenta con tecnología de punta, medidas de seguridad ATO y ATP, en tren, es un centro de control, monitoreo, vigilancia, circuito cerrado, entre otros. Protección Civil ha supervisado las instalaciones y protocolos de emergencia, nos hemos coordinado con el Metro y la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado para coordinar las maniobras de control y gestión de personas usuarias entre ambos sistemas. Contamos con un centro de control operativo con la más alta tecnología desde donde se supervisará en tiempo real toda la operación", resaltó.

