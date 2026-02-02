¿Cuánto cuesta el viaje en el Tren Interurbano México-Toluca?

Este lunes 2 de febrero, se inauguró el Tren Interurbano México- Toluca “El Insurgente”. El cual permitirá a la población viajar desde Observatorio, en la Ciudad de México, hasta el Valle de Toluca y viceversa, en menos de una hora.

No obstante, el Tren Interurbano no tiene una única tarifa, pues el costo va desde los 15 hasta 100 pesos, dependiendo de qué tan lejos se haga el recorrido.

El titular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, indicó que un viaje desde el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Observatorio hasta Toluca Centro -el recorrido que se considera más recurrente-, tendrá un costo de 90 pesos a bordo del Tren Interurbano, “que es mucho más bajo que otros medios de transporte”, indicó.

Así quedará la tarifa del Tren Interurbano

De esta forma, si se viaja desde la estación Observatorio, ubicada en la CDMX, hasta Zinacantepec, en el Estado de México (de terminal a terminal) el costo será de 100 pesos.

Si se viaja de Observatorio a Toluca Centro, el costo es de 90 pesos; desde la misma estación a Metepec son 80 pesos; a Lerma son 70 pesos; a Santa Fe 25 pesos; y a Vasco de Quiroga 15 pesos.

Mientras que si el punto de partida es la estación Zinacantepec, la tarifa es la siguiente: a Toluca Centro, el costo es de 15 pesos; a Metepec y Lerma es de 20 pesos; para llegar a Santa Fe y Vasco de Quiroga, son 90 pesos y para llegar a Observatorio el costo es de 100 pesos.

