Con el Miércoles de Ceniza comienza oficialmente la temporada de Cuaresma, un tiempo de oración y penitencia para los católicos del mundo que recuerda la pasión y muerte de Jesucristo.

El Miércoles de Ceniza, que será el próximo 18 de febrero, invita a los fieles católicos a la conversión y es una celebración contenida en el Misal Romano . Durante la misa se bendice e impone en la frente de los creyentes la ceniza obtenida de las palmas del Domingo de Ramos del año anterior.

Las palmas se queman para obtener la ceniza, pero antes son rociadas con agua bendita y luego se les agrega incienso para aromatizarlas y poder utilizarlas en la ceremonia religiosa.

Miércoles de Ceniza; lo que debes saber

De acuerdo al semanario católico "Desde la fe", la imposición de la ceniza es un sacramental que nos prepara hacia la recepción de los sacramentos . Es decir, un signo no obligatorio, mediante el cual nos ponemos en proceso para llegar a lo que es obligatorio, según el padre Salvador Barba, ex encargado de la Pastoral Litúrgica de la Arquidiócesis de México.

"Es algo así como si tuviéramos que participar de un banquete, en el que se ofrece la prueba de lo que se va a dar. Si por algo no podemos tomar la prueba, lo que sí es importante es que participemos del banquete a plenitud, para lo cual es importante irnos disponiendo. En este caso, el banquete es la Pascua".

El padre Salvador Barba explicó que la ceniza, si bien es un signo externo de conversión hacia la Pascua, recibirla no tiene ningún sentido, si no existe un propósito de revisar y corregir actitudes, fallas y limitaciones personales, si no se tiene la intención de salir al encuentro del otro. "Todo lo cual nos prepara para llegar a la Semana Santa y vivirla en plenitud, para festejar la Solemnidad de la Pascua".

Así, el padre comentó que si por ciertas circunstancias a alguien no le es posible acudir a tomar ceniza, no se debe preocupar, pues no se trata de algo obligatorio; "lo que sí es indispensable es recorrer dicho camino de preparación".

Por tal razón, el padre Salvador Barba refiere que quien acude a tomar ceniza, para que no se quede en un acto de hipocresía o falsedad, es importante que se confiese, durante la Cuaresma, el tiempo propicio para cumplir con este sacramento, sobre todo si lo hace una vez por año.

¿Cuál es el significado bíblico del Miércoles de Ceniza?

Como tal, el Miércoles de Ceniza no es un ritual expuesto en la Biblia, pero su práctica recuerda algunos pasajes escritos en el libro sagrado. Por ejemplo:

Hace referencia a la fragilidad de la vida y la dependencia de Dios. "Acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo volverás" (Génesis 3, 19) .

De hecho, la ceniza puede ser colocada por un sacerdote o un laico, con o sin homilía de por medio; es impuesta en la frente, haciendo la señal de la cruz, y se recitan las palabras extraídas de las Sagradas Escrituras; "Polvo eres y en polvo te convertirás" o, en su caso, "Conviértete y cree en el Evangelio".

Además, el ayuno obligado durante el Miércoles de Ceniza emula a los 40 días de ayuno de Jesús en el desierto , como una forma de ofrecer el sacrificio a Dios y vencer la tentación, que representa al mal.

