Jacarandas en Guadalajara: ¿Cuándo inician su floración este 2026?

El espectáculo de las jacarandas en flor regala los paisajes más hermosos en Guadalajara y está próximo a sucedes. Aquí todos los detalles:

Uno de los escenarios más hermosos y, por lo tanto, más esperados por los tapatíos son los cielos y las calles pintadas de violeta. Es decir, la época donde las jacarandas viven su máximo esplendor. Pero ¿Cuánto hay que esperar para ser testigos de este espectáculo de la naturaleza?

Las jacarandas florecen días antes del equinoccio de primavera en el hemisferio norte del planeta, que en este año será el 20 de marzo de 2026, a las 14:46 GMT (8:46 AM tiempo del centro de México) . Son las horas de luz que caracterizan a esta estación las que potencializan el desarrollo de las plantas, como este árbol, iniciando su proceso de floración.

La jacaranda no es mexicana

La jacaranda es uno de los árboles más representativos no solo de Guadalajara sino de todo México, pero curiosamente no es originario de nuestro país .

Las jacarandas pertenecen a la familia Bignoniaceae y llegan a medir hasta 15 metros de altura, con una probabilidad de vida de 80 años. No obstante, a pesar de su belleza, no tienen mucha utilidad en el proceso de la polinización. De acuerdo con la académica Ivonne Olalde Omaña, en la jacaranda "jamás observarás a especies como colibríes, escarabajos o abejas".

Más allá de su color característico, y de su identidad cultural, la jacaranda, "en las redes de vida (...), no nos aporta nada", aseguró la experta. Su propósito, entonces, no tiene otro sentido más que la melancolía, y los suspiros.

Historia de la jacaranda en México

Tatsugoro Matsumoto era un inmigrante japonés que por circunstancias del destino vivía en nuestras tierras, y conocía como nadie los secretos de las plantas. En 1912, el Gobierno de México quiso plantar en sus calles árboles de cerezo, como señal de amistad hacia Japón. Matsumoto dictaminó que la tentativa era inviable, considerando que el cerezo no daría sus flores en los climas veleidosos del Distrito Federal: es un árbol que responde al frío.

En su lugar trajo a la jacaranda. Fue un éxito inmediato, pues el árbol se adaptó sin complicaciones a las condiciones climatológicas de nuestro país. Hay jacarandas en todo México, y son tan cotidianas que nadie puede dudar que sean de aquí, y de ningún otro lado.

