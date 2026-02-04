La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un identificador oficial que emite la Secretaría de Gobernación (Segob) y que permite reconocer de manera individual a las personas en México. Este documento es indispensable para realizar múltiples trámites tanto en dependencias públicas como en instituciones privadas. Sin embargo, surgen dudas sobre su estatus cuando una persona fallece y qué pasos deben seguir sus familiares o personas cercanas.

¿Qué sucede con la CURP tras un fallecimiento?

Cuando ocurre el fallecimiento de una persona, la CURP no se elimina ni se cancela. De acuerdo con la información oficial, la clave se inactiva de forma automática una vez que el Registro Civil integra el acta de defunción en la plataforma nacional correspondiente. Este proceso se realiza sin necesidad de solicitudes adicionales.

La Segob aclara que no es necesario acudir a ningún módulo para realizar este procedimiento. No obstante, se recomienda que los familiares o personas cercanas verifiquen que el acta de defunción haya sido correctamente registrada en el sistema nacional del Registro Civil.

El trámite del acta de defunción

Tras el deceso, el personal médico emite un certificado de defunción, en el cual se especifica la causa del fallecimiento. Este documento se entrega a los familiares, quienes deben acudir a la Dirección General del Registro Civil para realizar el trámite y registro oficial del acta de defunción. Una vez concluido este paso, la información se actualiza en la plataforma nacional.

¿Cómo se integra la CURP?

La CURP está conformada por 18 caracteres alfanuméricos. De estos, 16 se obtienen a partir de documentos oficiales que acreditan la identidad de la persona, como el acta de nacimiento, carta de naturalización, documento migratorio o certificado de nacionalidad mexicana. Los dos caracteres finales son asignados por el Registro Nacional de Población.

CURP Biométrica

Desde finales de 2025, comenzaron a operar módulos para tramitar la CURP Biométrica. Aunque este documento no será obligatorio para la población en general, sí será un requisito para que dependencias públicas y organismos privados acepten la CURP como identificación válida cuando sea presentada.

Este sistema busca fortalecer la certeza en la identificación de las personas dentro de los distintos trámites administrativos.

