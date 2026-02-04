El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, informó este miércoles 4 sobre el comportamiento del frente frío número 33 y las condiciones que generará. Estos son los detalles:

Este día, el frente frío núm. 33 recorrerá el noreste y oriente de la República Mexicana, ocasionando lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de chubascos en estados del centro, sur y sureste del territorio nacional .

La masa de aire polar que impulsa al frente, en interacción con una vaguada en altura y con la corriente en chorro subtropical, ocasionará evento de “Norte” fuerte con oleaje elevado en costas de Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); además de un nuevo descenso de las temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro del país; asimismo, durante la noche, existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote .

Por otra parte, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera al oeste de la península de Baja California, en combinación con la corriente en chorro subtropical, originarán rachas de viento en el noroeste de México.

Finalmente, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas sobre el occidente del territorio mexicano.

Se prevé mar de fondo de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California y Baja California Sur, así como en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca .

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 04 de febrero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Clima del jueves 05 al sábado 07 de febrero de 2026

El jueves, el frente frío núm. 33 se desplazará rápidamente sobre el sureste del país y la península de Yucatán e interaccionará con una vaguada en altura sobre el golfo de México, ocasionado lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente y sureste del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en zonas de Veracruz y Oaxaca; asimismo, se prevén condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote .

Por su parte, la masa de aire polar asociada al frente mantendrá el descenso de las temperaturas en los estados del norte, noreste, centro y oriente de México, además de evento de “Norte” de fuerte a intenso, con rachas de 100 a 120 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 80 a 100 km/h en Veracruz; de 50 a 70 km/h en Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y de 40 a 60 km/h en Tamaulipas; con oleaje elevado en costas de dichos estados.

A su vez, un canal de baja presión en el occidente de la República Mexicana y el ingreso de humedad del océano Pacífico, propiciarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en dicha región.

El viernes, el frente frío núm. 33 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe , mientras que la masa de aire polar asociada cubrirá el norte, noreste, centro, oriente y sureste del territorio mexicano, propiciando lluvias fuertes en Veracruz y Oaxaca, chubascos en Chiapas y lluvias aisladas en Puebla y Tabasco ; además, continuará el evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) y de 40 a 60 km/h, durante la mañana en Yucatán (este) y Quintana Roo; se prevé que durante la tarde, dicha masa polar empiece a modificar sus características térmicas, favoreciendo un ascenso gradual de las temperaturas en la mayor parte del país, manteniéndose ambiente frío durante la mañana y noche en zonas altas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Por otra parte, un canal de baja presión en el occidente de México en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, generarán lluvias y chubascos en zonas del occidente, centro y sur de la República Mexicana.

El sábado, un canal de baja presión sobre el occidente del territorio nacional en combinación con una vaguada polar en el noreste del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico, originarán lluvias e intervalos de chubascos en dichas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA