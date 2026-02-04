Hoy es miércoles 4 de febrero y falta exactamente dos semanas para el Miércoles de Ceniza 2026 , la fecha que arranca una de las conmemoraciones más importantes dentro de la Iglesia católica: la Cuaresma.

Sí, el Miércoles de Ceniza es el inicio de la temporada de Cuaresma, que este año comienza justo el miércoles 18 de febrero y termina el Jueves Santo en la Cena del Señor, el próximo 2 de abril; y marca el tiempo para que los católicos del mundo se preparan espiritualmente para vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo durante la Semana Santa y la celebración de la Pascua.

A pesar de lo que popularmente se cree, la imposición de la ceniza no es obligatoria para los católicos porque no es se trata de un día de precepto, es decir, "aquellos días en que los fieles tienen obligación de participar en la misa; y se abstendrán además de aquellos trabajos y actividades que impidan dar culto a Dios" .

Por el contrario, lo que sí obliga el Miércoles de Ceniza es el ayuno y la abstinencia, como en el caso del Viernes Santo, para todos los mayores de 18 y menores de 60 . Para este día, los católicos pueden hacer una comida "fuerte" una sola vez al día.

Es importante mencionar que la abstinencia de comer carne es obligatoria desde los 14 años y obliga para todos los viernes de la Cuaresma.

Significado del Miércoles de Ceniza

La ceniza es un símbolo en la creencia católica y retoma la idea escrita en la Biblia sobre que el hombre está hecho de polvo de tierra y tarde o temprano regresará a ese estado.

La ceniza puede ser colocada por un sacerdote o un laico, con o sin homilía de por medio ; es impuesta en la frente, haciendo la señal de la cruz, y se recitan las palabras extraídas de las Sagradas Escrituras; "Polvo eres y en polvo te convertirás" o, en su caso, "Conviértete y cree en el Evangelio".

La invitación es que luego de tan significativo ritual en la Iglesia Católica, el creyente se retire en silencio, haciendo oración y obedeciendo el dogma.

Días importantes de la Cuaresma

Miércoles de Ceniza 18 de febrero Domingo de Ramos en la Pasión del Señor 29 de marzo Jueves Santo en la Cena del Señor 2 de abril Viernes Santo en la Pasión del Señor 3 de abril Sábado Santo de la Sepultura del Señor 4 de abril Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor 5 de abril

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA