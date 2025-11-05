Miércoles, 05 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Apatzingán

¿Por qué el ayuntamiento de Apatzingán cerró?

Las oficinas municipales de Apatzingán instaladas fuera del palacio municipal continúan operando con normalidad

Por: SUN .

Medios locales informaron que entre las áreas más afectadas se encuentra la Secretaría de Finanzas. FACEBOOK / Gobierno de Apatzingán

Medios locales informaron que entre las áreas más afectadas se encuentra la Secretaría de Finanzas. FACEBOOK / Gobierno de Apatzingán

En Michoacán continúan los estragos por la ola de violencia que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos días, lo que ha provocado cierre de instituciones, como la del ayuntamiento de Apatzingán. Aquí los detalles:

El ayuntamiento de Apatzingán informó a través de su página de Facebook que, tras los hechos ocurridos la noche del lunes, cuando manifestantes entraron al palacio de gobierno y lo quemaron, las oficinas permanecerán cerradas de manera temporal hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad de trabajadores y visitantes.

Lee: Guadalajara enfrenta un miércoles fresco; esto bajará la temperatura

Sin embargo, las oficinas municipales instaladas fuera del palacio municipal continúan operando con normalidad, a fin de no afectar la atención a la ciudadanía.

"El ayuntamiento condenó los actos de violencia perpetradas contra las instalaciones de grupos de choque cuyos objetivos están alejados de la verdadera construcción de la paz", informó en un comunicado.

Revisa: ¿Cuándo tomará protesta Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan?

Medios locales informaron que entre las áreas más afectadas se encuentra la Secretaría de Finanzas, además de otras oficinas administrativas que presentan afectaciones considerables.

El ayuntamiento reiteró su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público, así como con la integridad de quienes acuden a realizar algún trámite. Una vez que hayan concluido los dictámenes oficiales se dará a conocer la fecha de reapertura del palacio municipal.

Consulta: Sistema Cutzamala cierra temporal casi lleno; viene el descenso

Ayer martes, trabajadores realizaban la limpieza dentro de las instalaciones quemadas del palacio de gobierno y se podían observar camiones llevándose parte de los muebles y escombros.

Así fueron los daños

Este lunes, los manifestantes se concentraron en la plaza principal del municipio para protestar por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero Bernardo Bravo, y gritaban consignas en contra del gobierno y las autoridades estatales.

Además: ¿Qué relación tienen el presunto asesino de Carlos Manzo y el cártel de "El Mencho"?

En un momento, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las ventanas del palacio de gobierno y luego un grupo abrió la puerta entre patadas y empujones, rompieron mobiliario y prendieron fuego.

FACEBOOK / Gobierno de Apatzingán
FACEBOOK / Gobierno de Apatzingán

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones