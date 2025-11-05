En Michoacán continúan los estragos por la ola de violencia que se ha vivido con mayor intensidad durante los últimos días, lo que ha provocado cierre de instituciones, como la del ayuntamiento de Apatzingán. Aquí los detalles:

El ayuntamiento de Apatzingán informó a través de su página de Facebook que, tras los hechos ocurridos la noche del lunes, cuando manifestantes entraron al palacio de gobierno y lo quemaron, las oficinas permanecerán cerradas de manera temporal hasta contar con los dictámenes estructural, patrimonial y eléctrico que garanticen la seguridad de trabajadores y visitantes.

Sin embargo, las oficinas municipales instaladas fuera del palacio municipal continúan operando con normalidad , a fin de no afectar la atención a la ciudadanía.

"El ayuntamiento condenó los actos de violencia perpetradas contra las instalaciones de grupos de choque cuyos objetivos están alejados de la verdadera construcción de la paz", informó en un comunicado.

Medios locales informaron que entre las áreas más afectadas se encuentra la Secretaría de Finanzas, además de otras oficinas administrativas que presentan afectaciones considerables.

El ayuntamiento reiteró su compromiso con la transparencia y la protección del patrimonio público, así como con la integridad de quienes acuden a realizar algún trámite. Una vez que hayan concluido los dictámenes oficiales se dará a conocer la fecha de reapertura del palacio municipal .

Ayer martes, trabajadores realizaban la limpieza dentro de las instalaciones quemadas del palacio de gobierno y se podían observar camiones llevándose parte de los muebles y escombros.

Así fueron los daños

Este lunes, los manifestantes se concentraron en la plaza principal del municipio para protestar por los asesinatos del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y el líder limonero Bernardo Bravo, y gritaban consignas en contra del gobierno y las autoridades estatales.

En un momento, algunas personas empezaron a lanzar piedras contra las ventanas del palacio de gobierno y luego un grupo abrió la puerta entre patadas y empujones, rompieron mobiliario y prendieron fuego.

FACEBOOK / Gobierno de Apatzingán

OA