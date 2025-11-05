La historia de Uruapan, Michoacán, está a punto de escribir un nuevo capítulo, luego de que esta misma tarde del miércoles 5 de noviembre una nueva alcaldesa tome el cargo.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad , encabezado por la Guardia Nacional, Grecia Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, llegó al Congreso de Michoacán .

Se tiene previsto que a las 14:30 horas el Congreso inicie una sesión extraordinaria que tendrá sólo un asunto en el orden del día y será la discusión y aprobación de la iniciativa para que Grecia Quiroz García asuma el cargo de presidenta municipal sustituta de Uruapan .

También se contempla que Quiroz García jure en el cargo durante la misma sesión.

Sheinbaum lo anunció esta mañana

La Presidenta Claudia Sheinbaum anunció este miércoles que la viuda del alcalde asesinado el fin de semana asumirá su cargo en la alcaldía de la ciudad occidental de Uruapan , en el violento estado de Michoacán.

Sheinbaum indicó durante su conferencia matutina que Grecia Quiroz, viuda del político asesinado Carlos Alberto Manzo, asumirá como presidenta municipal de Uruapan en sustitución de su esposo.

La presidenta dijo que acordó con Quiroz apoyar a Uruapan en el marco del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" que presentó el martes para reforzar la seguridad en ese estado.

El esposo de Quiroz, de 40 años, murió en un hospital de Uruapan tras recibir siete impactos de bala que le realizó un pistolero que lo atacó en una plaza de esa ciudad en medio de decenas de personas que participaban en las celebraciones del Día de Muertos.

El atacante murió en la plaza tras ser tiroteado por la seguridad del alcalde.

En los últimos tres años han sido asesinados siete alcaldes en Michoacán, donde ha recrudecido la violencia por la pugna que mantienen varias organizaciones criminales por el control de la región.

Con información de SUN y AP

