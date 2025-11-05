¿Cuándo tomará protesta Grecia Quiroz como nueva alcaldesa de Uruapan?

Este miércoles 5 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que Grecia Itzel Quiroz García, viuda del presidente municipal de Uruapan, será la próxima alcaldesa del municipio michoacano .

Ayer martes llegó al Congreso del estado de Michoacán la propuesta del Cabildo de Uruapan para que Quiroz García ocupe el cargo, que concluye en 2027 . De aprobarse, deberá rendir protesta ante el pleno cameral en la capital del estado .

El legislativo de Michoacán convocó para este miércoles a sesión extraordinaria en la cual se abordará un único punto en el que se dará "lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se designa presidente municipal sustituto del H. Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, por el tiempo que resta para concluir el periodo 2024-2027, elaborado por la comisión de gobernación. Y toma de protesta ", se lee en el documento.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís Sámano, indicó ayer que el Legislativo estatal ya había sido enterado de la propuesta, para que Grecia Quiroz se quede al frente de la alcaldía de ese Uruapan.

"Vamos a respetar y a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que sea la voluntad del pueblo de Uruapan la que se exprese en la próxima conducción de la gobernabilidad de su municipio", aseguró la diputada morenista.

Intensifican operativos en Uruapan

Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán intensificó los operativos en el municipio, principalmente concentrados en la cabecera municipal y alrededores.

El despliegue de decenas de elementos se podía ver en calles y avenidas de la ciudad, donde causaba extrañeza a la población, que desde hace años exigía más seguridad.

En el operativo, encabezado por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva, participan elementos de la Guardia Civil y de otras áreas de la SSP, además de patrullas de la Guardia Nacional.

Las tareas que tendrán a su cargo son recorridos, puntos de revisión y trabajos de inteligencia.

Reveriano López Montoya, maestro jubilado, se dijo sorprendido por el dispositivo de seguridad; dijo que no había visto un operativo de esa magnitud.

"Mire, está bien lo que vemos. No le puedo decir si me siento más seguro, porque todavía es muy pronto. Vamos a ver si los dejan o al pasar de los días se los llevan, como ha pasado en otras ocasiones", expresó.

Agregó que si los despliegues hubieran sido desde que empezó a desbordarse la violencia, "los uruapenses no estaríamos viviendo esto y tendríamos tranquilidad y prosperidad, porque Uruapan siempre había sido un municipio muy productivo".

Sheinbaum recibe a Grecia Quiroz

Grecia Itzel Quiroz García, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, acudió este martes a Palacio Nacional para sostener una reunión privada con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

La reunión entre la Presidenta y Quiroz García tuvo una duración de una hora y 45 minutos, fue de carácter privado y formó parte de las acciones de acompañamiento que el Gobierno federal ofreció a la familia del alcalde tras su homicidio y en el marco del anuncio del Plan Michoacán para recuperar la seguridad en el estado.

No se dieron a conocer detalles del encuentro.

La Presidenta Sheinbaum Pardo ha expresado públicamente sus condolencias por el crimen del alcalde, que calificó de "cobarde", y refrendó el compromiso de su administración para que no haya impunidad en el caso.

"No habrá impunidad, vamos a seguir todas las investigaciones hasta poder dar con todos los responsables, no solo con los materiales", dijo la Mandataria el lunes.

Instruyó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Rosa Icela Rodríguez, para que mantenga comunicación permanente con las autoridades de Michoacán para fortalecer las investigaciones y garantizar la seguridad en Uruapan.

El encuentro entre la Presidenta y Grecia Quiroz ocurrió tres días después del asesinato del edil michoacano, que ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre, durante la inauguración del Festival de las Velas, que era parte de la celebración del Día de Muertos.

El asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo generó indignación nacional, así como reacciones de solidaridad por parte de autoridades federales, estatales y municipales. También se han registrado manifestaciones ciudadanas.

OA