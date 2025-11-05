Salinas Pliego aseguró que el episodio de acoso contra Sheinbaum fue "montaje"

El pasado martes 4 de noviembre, la Presidenta Claudia Sheinbaum fue víctima de un episodio de acoso callejero a las afuera de Palacio Nacional . El momento quedó videograbado y la Mandataria decidió levantar una denuncia en contra del sujeto por ese delito tipificado en Ciudad de México. Ante este desagradable hecho, el empresario Ricardo Salinas Pliego , se pronunció en redes sociales y aseveró que todo se trató de un montaje para que se dejara de hablar del asesinato de Carlos Manzo .

Este día, durante " La Mañanera ", la Presidenta lamentó este episodio y dio más detalles al respecto: " ¿por qué me fui caminando? [Desde Palacio Nacional hacia la Secretaría de Educación Pública] Porque es más corto, no tiene ninguna otra explicación: [...] decidimos irnos caminando; muchas personas nos saludaron, sin problema, hasta que se acercó esta persona totalmente alcoholizada y es cuando vivo este episodio de acoso ."

La Presidenta declaró que levantó una denuncia en contra del sujeto porque debe ser un ejemplo para las mujeres de México, ya que ningún hombre tiene derecho a vulnerar el espacio personal de ellas sin su consentimiento. Dijo que, desde que era joven, ha vivido este tipo de hostigamientos, y refirió que este asunto es algo que viven las mujeres todos los días en nuestro país.

Ricardo Salinas pone en duda el sensible caso de acoso hacia Sheinbaum

Este miércoles 5 de noviembre, el empresario mexicano compartió una fotografía de Uriel "N" , identificado como el supuesto acosador de la Presidenta, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México . El dueño del Grupo Salinas aseguró que la detención de este hombre es un montaje para que las personas y medios dejen de lado el magnicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán , asesinado a balazos durante el Festival de las Velas el pasado 1 de noviembre.

Seguidores del empresario mexicano le dieron la razón en los comentarios de la publicación. Aseguraron que este episodio de acoso callejero en contra de la Mandataria era una " cortina de humo ".

Por su parte, Sheinbaum se comprometió a revisar el caso desde las leyes, junto con Citlali Hernández Mora, titular de la Secretaría de las Mujeres, en busca de tipificar el acoso como delito penal en todas las entidades del país, de la misma forma que se encuentra vigente en la Ciudad de México.

" Le pedí a Citlali que revisemos si es delito penal en todos los estados, porque debe ser delito penal, [...] vamos a hacer una campaña, no relacionado con la Presidenta, sino con todas las mujeres mexicanas. Tiene que haber respeto por la mujer, en todos los sentidos, y el acoso es un delito. Nuestro espacio personal nadie lo puede vulnerar, nadie, ningún hombre tiene derecho a vulnerar nuestro espacio personal, la única manera es la aprobación de la mujer. Eso no puede ocurrir ", aseveró.

