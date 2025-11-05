Sistema Cutzamala cierra temporal casi lleno; viene el descenso

El temporal de lluvias 2025 fue benevolente para la mayoría de las presas en el país, incluidas aquellas que conforman el Sistema Cutzamala. Estos son los datos más recientes:

El Sistema Cutzamala cerró el ciclo hidrológico con un porcentaje de almacenamiento de 97.4% de su capacidad, con 762 millones de metros cúbicos de agua, el más alto en la última década .

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya no prevé que siga el crecimiento en sus niveles, debido a que concluyó la temporada de lluvias ; por el contrario, se espera que comience a descender.

Citlalli Peraza Camacho, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), destacó que con 98.65% de su capacidad, la presa Valle de Bravo, una de las tres que componen el Sistema Cutzamala, presenta su mayor porcentaje de almacenamiento desde hace nueve años.

Durante la sesión de este 4 de noviembre del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas, la funcionaria indicó que la presa Valle de Bravo ha sido la que ha tenido "una mayor recuperación" de las tres presas que conforman dicho sistema: El Bosque, Valle de Bravo y Villa Victoria.

La presa El Bosque alcanzó un porcentaje de 98.5% de su almacenamiento, con 199.41 millones de metros cúbicos, mientras que Villa Victoria tuvo 93.5%, con 173.59 millones de metros cúbicos.

Pronóstico de lluvias para hoy 05 de noviembre de 2025:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Campeche (este), Yucatán (norte, centro y sur) y Quintana Roo (norte y centro). Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (región Olmeca), Tabasco (norte y centro), Oaxaca (este) y Chiapas (norte). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Los Tuxtlas). Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (región Valle Serdán), Veracruz (región Capital) y zonas de Jalisco, Michoacán y Guerrero.

Con información de SUN y el Servicio Meteorológico Nacional

OA