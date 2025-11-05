El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) despertó nuevamente con frío y este miércoles 5 de noviembre se mantendrá fresco. Estos son los detalles del tiempo para la ciudad este día:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblinas en zonas altas; ambiente fresco a frío, con posibles heladas en zonas altas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias aisladas en zonas de Jalisco y Michoacán. Sin lluvia en Nayarit y Colima. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 35 km/h en zonas de Jalisco y Michoacán.

Por su parte, Meteored informó que para Guadalajara se espera soleado la mayor parte del día . Esta mañana las temperaturas estarán alrededor de los 17 °C y por la tarde en torno a los 26 °C. Durante la noche, las temperaturas estarán cercanas a los 20 °C. Vientos del Este a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h.

Clima en Guadalajara

Miércoles 28 – 7 °C Jueves 28 – 9 °C Viernes 28 – 9 °C Sábado 28 – 9 °C Domingo 29 – 11 °C

Las temperaturas mínimas en Guadalajara seguirán por debajo de los 10 °C hasta el próximo domingo, que se espera un ligero repunte .

Clima nacional

Se pronostica que al final del día, el frente frío núm. 12 se disipe sobre el mar Caribe.

La masa de aire frío asociada al frente frío núm. 12 modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual ascenso de las temperaturas vespertinas en el norte, centro y oriente del país; sin embargo, por la mañana se prevé ambiente frío a muy frío con heladas en la mayor parte de la Mesa del Norte y Mesa Central, llegando a ser gélido en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

