El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), implementó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia el pasado 9 de noviembre. Esta estrategia surge como una medida correctiva tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde independiente de Uruapan, el 1 de noviembre.Omar García Harfuch, presentó las estrategias de seguridad que se implementarán en el estado de Michoacán. Durante su intervención, el titular de la SSPC ofreció sus condolencias a los familiares de Carlos Manzo, y dijo que "no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley."Harfuch compartió que, como parte del Plan Michoacán, se reforzarán los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, que incluyen:A continuación, te compartimos los primeros avances tras una semana de la implementación de la estrategia de seguridad en el estado del occidente del país. En estas acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa (Sedena), GN, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Michoacán.En Buenavista, los agentes de seguridad detuvieron a cinco personas, dos de ellas menores de edad. Se les aseguraron:En el municipio de Cotija, se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía:En el municipio de Huetamo, los efectivos que realizaban recorridos terrestres localizaron:Agentes de seguridad que realizaban patrullajes de vigilancia para inhibir actos ilícitos en el municipio de Gabriel Zamora, detectaron a varias personas que portaban armas de fuego, por lo que, para evitar que hicieran daño a los habitantes de la región, les realizaron una inspección. Como resultado, les hallaron:Por lo anterior, las cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas e informadas de sus derechos de ley.En el municipio de Parácuaro, los efectivos localizaron un vehículo en aparente estado de abandono, al cual le efectuaron una revisión donde hallaron:Mediante acciones de vigilancia en el municipio de Zamora, los agentes de seguridad detuvieron a tres personas, a quienes les aseguraron:En tanto, en el municipio de Apatzingán, se aseguraron:Asimismo, al realizar acciones de seguridad y vigilancia en el municipio de Morelia, aseguraron:Efectivos ubicados en un punto de inspección en la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan, a la altura del kilómetro 132+210 en la caseta de cobro Santa Casilda, ubicaron un vehículo de color rojo con placas de circulación de Jalisco, al cual le marcaron el alto y le indicaron al conductor que descendiera de la unidad para efectuar una revisión precautoria.Los agentes de seguridad corroboraron la identidad del conductor y cumplimentaron una orden de reaprehensión vigente en su contra, por el delito de homicidio. Por lo anterior, el hombre de 51 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. En el municipio de Apatzingán, los agentes de seguridad detuvieron a dos personas, les aseguraron:En el municipio de Reyes de Salgado, se aseguró:A las personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.