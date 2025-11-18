El Gobierno de México , a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) , implementó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia el pasado 9 de noviembre. Esta estrategia surge como una medida correctiva tras el asesinato de Carlos Manzo , alcalde independiente de Uruapan , el 1 de noviembre.

Omar García Harfuch , presentó las estrategias de seguridad que se implementarán en el estado de Michoacán. Durante su intervención, el titular de la SSPC ofreció sus condolencias a los familiares de Carlos Manzo, y dijo que " no habrá impunidad. Quienes generan violencia, quienes cometen delitos, quienes dañan a las familias michoacanas y al pueblo de México, serán investigados, detenidos y llevados ante la ley ."

Harfuch compartió que, como parte del Plan Michoacán, se reforzarán los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad, que incluyen:

Atención a las causas

Consolidación de la Guardia Nacional (GN)

Fortalecimiento de Inteligencia e Investigación

Coordinación

Primeros resultados tras una semana del Plan Michoacán

A continuación, te compartimos los primeros avances tras una semana de la implementación de la estrategia de seguridad en el estado del occidente del país. En estas acciones participaron elementos de la SSPC, Secretaría de la Defensa (Sedena), GN, Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía de Michoacán.

10 de noviembre

En Buenavista , los agentes de seguridad detuvieron a cinco personas, dos de ellas menores de edad. Se les aseguraron:

Cinco armas largas

18 cargadores

Mil 250 cartuchos

Equipo táctico

En el municipio de Cotija , se localizó un vehículo en aparente estado de abandono que contenía:

Un fusil

20 cargadores

Mil 790 cartuchos

52 kilos de material explosivo

En el municipio de Huetamo , los efectivos que realizaban recorridos terrestres localizaron:

Seis vehículos

Tres motocicletas

Tres ametralladoras

11 armas de fuego largas

Un lanzagranadas

Tres granadas

91 cargadores

Dos mil 878 cartuchos

330 kilos de droga sintética

Equipo táctico

13 de noviembre

Agentes de seguridad que realizaban patrullajes de vigilancia para inhibir actos ilícitos en el municipio de Gabriel Zamora , detectaron a varias personas que portaban armas de fuego, por lo que, para evitar que hicieran daño a los habitantes de la región, les realizaron una inspección. Como resultado, les hallaron:

Tres armas largas

130 cartuchos

Dos cargadores

Dos cuatrimotos

Un vehículo

Por lo anterior, las cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas e informadas de sus derechos de ley.

En el municipio de Parácuaro , los efectivos localizaron un vehículo en aparente estado de abandono, al cual le efectuaron una revisión donde hallaron:

108 cartuchos

20 cargadores

Diverso equipo y prendas tácticas

14 de noviembre

Mediante acciones de vigilancia en el municipio de Zamora , los agentes de seguridad detuvieron a tres personas, a quienes les aseguraron:

Cinco kilos de cristal

10 kilos de marihuana

Dos armas largas

Un cargador

Tres vehículos

En tanto, en el municipio de Apatzingán , se aseguraron:

Cuatro armas largas

10 cargadores

220 cartuchos

Un vehículo

Asimismo, al realizar acciones de seguridad y vigilancia en el municipio de Morelia , aseguraron:

Cinco kilos de marihuana

Dos equipos de cómputo

Nueve teléfonos celulares

Una prensa hidráulica

Una báscula gramera

Una máquina selladora

16 de noviembre

Efectivos ubicados en un punto de inspección en la carretera Lázaro Cárdenas–Uruapan , a la altura del kilómetro 132+210 en la caseta de cobro Santa Casilda, ubicaron un vehículo de color rojo con placas de circulación de Jalisco , al cual le marcaron el alto y le indicaron al conductor que descendiera de la unidad para efectuar una revisión precautoria.

Los agentes de seguridad corroboraron la identidad del conductor y cumplimentaron una orden de reaprehensión vigente en su contra, por el delito de homicidio. Por lo anterior, el hombre de 51 años de edad fue detenido, informado de sus derechos de ley y fue trasladado ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

17 de noviembre

En el municipio de Apatzingán , los agentes de seguridad detuvieron a dos personas, les aseguraron:

Tres artefactos explosivos

Tres armas de fuego

730 cartuchos útiles

15 cargadores de distintos calibres

Tres vehículos

Diverso equipo táctico

En el municipio de Reyes de Salgado , se aseguró:

Una ametralladora

Tres vehículos, dos de ellos con blindaje artesanal

14 cargadores

Un inmueble

A las personas detenidas se les leyeron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

