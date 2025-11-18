Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 18 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo, todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Este martes, hasta el final de la redacción de esta nota, no se reportaron cierres totales de carreteras.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista México-Querétaro , kilómetro 89, en dirección a Ciudad de México. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tractocamión y autobús). Maneja con precaución.

Lee también: Despedirán a funcionarios de la Fiscalía de Uruapan

Es oficial: Bloqueo de carreteras anunciado por transportistas

El pasado 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) se manifestaron de forma pacífica en Ciudad de México para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción. Este lunes, ANTAC dio a conocer que habrá un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

El director jurídico nacional de la ANTAC, Álvaro G. Martínez , dio a conocer esta noticia desde las redes sociales oficiales de la organización. Hasta el momento, el FNRCM no ha emitido su posicionamiento al respecto.

Se prevé que, como en la movilización pasada, estos cierres a la circulación inicien entre las 06:00 y las 08:00 horas. Aseguraron que no detendrán vehículos particulares, ni de emergencias, ni de transporte turista, pero recomendaron no salir a carretera .

Reapertura de la estación Guadalajara Centro

Tras las movilizaciones de ciudadanos y ciudadanas el pasado 15 de noviembre en algunos estados del país, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) , en Guadalajara, reportó que la estación Guadalajara Centro de la Línea 3 sería abierta hasta nuevo aviso.

Este martes, Siteur anunció la reapertura de dicha estación desde sus redes sociales.

Anuncio de Siteur sobre la reapertura de la estación Guadalajara Centro. X / @SITEURJAL

Te recomendamos mantenerte al tanto de más cierres carreteros en México y otras noticias importantes desde la página de El Informador.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF