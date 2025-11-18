CDMX: Continuación al Plan Integral de Seguridad Vial para mejorar la movilidad

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, estuvo presente en una conferencia de prensa este martes 18 de noviembre, en la que dio a conocer los proyectos que la administración de la ciudad tienen contemplados realizar para mejorar la movilidad. Dará continuación al Plan Integral de Seguridad Vial, con acciones y proyectos que beneficien a la ciudadanía, los cuales serán financiados con el dinero recaudado por la expedición de las licencias permanentes.

¿Cuáles son los proyectos para la mejora de la movilidad?

116 cruces conflictivos de la ciudad

Se intervendrán 116 cruceros "conflictivos", los cuales se ha detectado que son de peligro para peatones y ciclistas, y se intervendrán 66 cruces seguros para entornos escolares.

Sobre los 116 cruceros conflictivos “se van a desarrollar acciones muy puntuales para atenderlos” mencionó el secretario, en los que se utilizarán sistemas de semaforización inteligente, así como medidas de calmado de tardo e iluminación.

Además de que, se harán estudios e ingeniero vial en estos puntos conflictivos; una reconfiguración geométrica segura, con la ampliación de cruces peatonales, carriles de espera ciclista y redistribución de carriles; señalización y lectura del entorno, con pasos peatonales de alta visibilidad, señalética vertical de prioridad peatonal y ciclistas, pictogramas de calzada, entre otras acciones.

Ampliación de Ecobici CDMX

Se ampliará el programa Ecobici, duplicado el número de bicicletas y con 600 nuevos cicloestacionamientos.

Fortalecimiento de RTP (Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México)

El secretario adelantó que es un hecho que se fortalecerá el servicio de RTP con la compra de 100 autobuses eléctricos, y se crearán circuitos locales de RTP para dar servicio a pueblos y barrios originarios y en la periferia de la ciudad “que es uno de los sectores menos atendidos”.

Mantenimiento en los CETRAM (Centros de Transferencia Modal)

Se mejorarán los CETRAMS de la capital, muchos de los cuales, se reconoció que "necesitan una intervención para lograr una mayor eficiencia y un mayor control de todo el transporte público, corredor y concesionado".

