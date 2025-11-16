El presidente del club deportivo Santos Laguna, Alejandro Irarragorri , reveló que Cristiano Ronaldo se puso exigente con el tema de la seguridad en las instalaciones del Estadio Corona , también llamado Territorio Santos Modelo , de cara al inicio de la Copa Mundial 2026.

Debido a la proximidad del certamen deportivo de la Federación internacional de Futbol (FIFA) , que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, más de una selección internacional ha monitoreado las instalaciones de Santos, entre ellas, la de Portugal, liderada por el delantero CR7.

" El capitán [Cristiano Ronaldo], hay que estar ahí muy bien cuidados [...] para que se pueda mover por el estadio, por el Centro del Alto Rendimiento y tener un poco de privacidad .

" Seguramente tendrán entrenamientos abiertos, pero si buscan que sea un lugar aislado para que se puedan enfocar muy bien, y eso te lo da el TSM y te lo da el Azul Talavera. Eso lo buscan muchas de las selecciones; particularmente el caso de Portugal. Creo es una obviedad ", declaró el directivo.

La selección de Uruguay , que jugó este sábado ante el Tri, es una de las que ha quedado satisfecha con las instalaciones que ofrece el TSM; Países Bajos fue otra de las naciones que consultó a la directiva lagunera.

" Solamente hemos tenido esas tres visitas. Pensamos que de aquí a que termine el sorteo, en diciembre, podríamos recibir a una que otra. Es difícil porque tienen que viajar a México ", compartió el directivo de Santos Laguna.

Otros preparativos de México para el Mundial 2026

El pasado lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el gobierno está invirtiendo 9 mil millones de pesos en la renovación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez (AICM) , ya que la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey albergarán 13 partidos del Mundial 2026, que arrancará el 11 de junio.

La Mandataria agregó que se espera la llegada de 5.5 millones de turistas por la justa deportiva.

