Este lunes 17 de noviembre desde " La Mañanera ", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que el empresario Ricardo Salinas Pliego , desde las televisoras de las que es dueño, promovió el movimiento de la Generación Z . La Mandataria vinculó estas acciones con la deuda que él se niega a pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) .

Desde Palacio Nacional , la Mandataria destacó que los grupos detrás del movimiento de la Generación Z son medios nacionales e internacionales, y aseguró que hay personas detrás de esta campaña quienes financian su viralización y promoción en redes sociales. Esta información también se dio a conocer el pasado viernes 14 de noviembre, durante la sección de "El detector de Mentiras".

" En la campaña hay muchas cuentas internacionales [...] de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes ", dijo la Presidenta, quien también llamó a los grupos de oposición que participaron en estas movilizaciones a deslindarse de la violencia, misma que, aseguró, el pueblo de México ya no quiere ver.

Sheinbaum aseveró que las televisoras de Salinas Pliego fueron algunas de las organizaciones que llamaron a esta movilización y que han sido parte del desprestigio de la llamada " Cuarta Transformación " desde hace un año, cuando se reavivó el caso de sus impuestos no pagados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público , mismo que ha estado vigente desde 2008, durante la administración de Felipe Calderón .

" El empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviéndola; las televisoras de las que él es dueño estuvieron siguiendo toda la manifestación y los conductores, dentro o fuera de la marcha, estaban generando una idea de que el gobierno es represor y que estamos en contra de los jóvenes .

" Tenemos que ser muy responsables, porque quieren que caigamos en la provocación. [...] Nada ni nadie por encima de la Ley [...] no vamos a caer en ninguna provocación; hasta ahora hay una resolución de la Corte [Suprema Corte de Justicia de la Nación] que dice 'se desecharon todos los amparos que se habían interpuesto durante 15 años', [...] tiene que pagar ", puntualizó.

Finalmente, la Mandataria desvirtuó la movilización del fin de semana en Ciudad de México, pues aseguró que la 4T es un movimiento fuerte y respaldado por la mayoría de la población mexicana.

" Ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a detener la cuarta transformación; no la van a detener. [...] La mayoría del pueblo está con la transformación ."

