Este lunes 17 de noviembre desde "La Mañanera", la Presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que el empresario Ricardo Salinas Pliego, desde las televisoras de las que es dueño, promovió el movimiento de la Generación Z. La Mandataria vinculó estas acciones con la deuda que él se niega a pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT).Desde Palacio Nacional, la Mandataria destacó que los grupos detrás del movimiento de la Generación Z son medios nacionales e internacionales, y aseguró que hay personas detrás de esta campaña quienes financian su viralización y promoción en redes sociales. Esta información también se dio a conocer el pasado viernes 14 de noviembre, durante la sección de "El detector de Mentiras"."En la campaña hay muchas cuentas internacionales [...] de muchísimos países, montando esta narrativa de que en México se reprime a los jóvenes", dijo la Presidenta, quien también llamó a los grupos de oposición que participaron en estas movilizaciones a deslindarse de la violencia, misma que, aseguró, el pueblo de México ya no quiere ver. Sheinbaum aseveró que las televisoras de Salinas Pliego fueron algunas de las organizaciones que llamaron a esta movilización y que han sido parte del desprestigio de la llamada "Cuarta Transformación" desde hace un año, cuando se reavivó el caso de sus impuestos no pagados ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mismo que ha estado vigente desde 2008, durante la administración de Felipe Calderón."El empresario Salinas Pliego estuvo promoviendo la movilización, estuvo escribiendo en contra nuestra y promoviéndola; las televisoras de las que él es dueño estuvieron siguiendo toda la manifestación y los conductores, dentro o fuera de la marcha, estaban generando una idea de que el gobierno es represor y que estamos en contra de los jóvenes."Tenemos que ser muy responsables, porque quieren que caigamos en la provocación. [...] Nada ni nadie por encima de la Ley [...] no vamos a caer en ninguna provocación; hasta ahora hay una resolución de la Corte [Suprema Corte de Justicia de la Nación] que dice 'se desecharon todos los amparos que se habían interpuesto durante 15 años', [...] tiene que pagar", puntualizó.Finalmente, la Mandataria desvirtuó la movilización del fin de semana en Ciudad de México, pues aseguró que la 4T es un movimiento fuerte y respaldado por la mayoría de la población mexicana."Ellos creen que vinculándose con organizaciones de derecha internacional van a detener la cuarta transformación; no la van a detener. [...] La mayoría del pueblo está con la transformación."