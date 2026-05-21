El día de ayer, a través de una ceremonia, Jalisco se unió al selecto grupo de estados mexicanos que son parte de la afamada Guía Michelin luego de que dos restaurantes obtuvieran una Estrella Michelin, además de que otros reconocimientos en Jalisco fueran reconocidos con etiquetas dentro de la prestigiosa guía gastronómica.

Con esta integración, Jalisco es el séptimo estado de México en ser considerado por la prestigiosa guía, luego de que ya se hubieran incluido lugares en Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Mismo caso para Puebla y Yucatán, quienes, junto a Jalisco, completaron la guía de la gastronomía en el país para este 2026.

Estos dos restaurantes del Área Metropolitana de Guadalajara obtuvieron una Estrella Michelin

Alcalde del chef Francisco “Paco” Ruano y Xokol de los chefs Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz fueron reconocidos con una Estrella Michelin para cada uno. El reconocimiento pone a la escena gastronómica de Jalisco en el centro del interés internacional.

Sobre Alcalde, Michelin describió al restaurante como un espacio elegante donde sobresalen las preparaciones del mar, los vegetales y un menú de perfil contemporáneo que ha consolidado al proyecto como uno de los referentes culinarios de México.

Por otro lado, Xokol fue reconocido por su estrecha relación con el maíz y las raíces tradicionales de la gastronomía nacional. En ese sentido, Michelin resaltó la experiencia de su mesa comunal, el trabajo con fermentaciones y el protagonismo del comal y el horno de leña dentro de la experiencia culinaria.

Otros reconocimientos gastronómicos

Además de la Estrella Michelin para Alcalde y Xokol, se anunciaron las siguientes distinciones Bib Gourmand:

ICÚ, Venustiano Carranza 210, Zona Romántica, Emiliano Zapata, Puerto Vallarta

Palreal, C. Lope de Vega 113, Arcos Vallarta, 44130 Guadalajara

Tacos y Gorditas Elvira, Mercado Alcalde Local 127, Centro Barranquitas, Guadalajara

Esta etiqueta reconoce a los restaurantes que ofrecen comida excepcional a un precio considerado adecuado para ello.

Por último, la Guía Michelin también incluyó estos ocho establecimientos de comida que fueron reconocidos por ofrecer platillos bien ejecutados y con ingredientes frescos y deliciosos:

Allium, Av Providencia 2411-Local 106, Providencia, 44630 Guadalajara

Birriería David, C. Joaquin Angulo 188 E, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara

Birriería Las 9 Esquinas, Colón 384, Zona Centro, 44100 Guadalajara

La Docena, SAO PAULO Casi esquina con Américas 1491, Guadalajara

Coyul, Four Seasons Resort Tamarindo, K.M. 7.5, Carr. Federal 200, La Huerta, 48970

Pancho’s Takos, Basilio Badillo 162, Zona Romántica, Emiliano Zapata, Puerto Vallarta

Teté Cocina de Barrio, C. Rayón 830, Moderna, Guadalajara

Tikuun Comedor Local, C. Emeterio Robles Gil 50, Col. Americana, Guadalajara

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