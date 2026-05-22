Tres proyectos al estilo Mahahual que fueron cancelados por SEMARNAT

Tres megaproyectos turísticos vinculados al desarrollo “Perfect Day”, impulsado por Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, fueron detenidos tras una revisión ambiental realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

La dependencia federal concluyó que las obras representaban posibles riesgos para manglares, arrecifes de coral, acuíferos y ecosistemas costeros del Caribe mexicano , por lo que decidió no aprobar los proyectos relacionados con el complejo turístico.

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¿Qué proyectos fueron cancelados?

La autoridad ambiental analizó tres propuestas relacionadas entre sí y determinó que debían evaluarse como un solo desarrollo debido a sus posibles impactos acumulativos en la región.

Los proyectos revisados fueron:

“Perfect Day”

“Beach Club Perfect Day México, Mahahual”

Los trámites relacionados con el proyecto “Construcción de un Muelle para Cruceros de Uso Privado, Terminal Portuaria en Mahahual, Q. Roo”.

Todos estaban ligados al plan turístico promovido por empresas asociadas a Royal Caribbean.

El megaproyecto incluía playas artificiales y parque acuático

El proyecto principal, llamado “Perfect Day”, contemplaba la construcción de un enorme parque acuático sobre más de 82 hectáreas.

Entre las obras previstas destacaban:

Playas artificiales

Ríos artificiales

Canal para trajineras

Albercas y zonas recreativas

Plantas para tratamiento y desalinización de agua

Infraestructura turística y de servicios

Además, el desarrollo implicaba cambio de uso de suelo y remoción de vegetación en áreas cercanas a ecosistemas sensibles.

¿Por qué SEMARNAT rechazó el proyecto?

Durante el análisis técnico y ambiental, la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental identificó diversas irregularidades y posibles afectaciones ecológicas.

Entre las principales preocupaciones detectadas estuvieron:

Riesgo para manglares y arrecifes

La dependencia encontró presencia de manglares dentro de las zonas donde se pretendía construir infraestructura turística. También advirtió posibles daños a arrecifes y ecosistemas marinos cercanos a la Reserva de la Biosfera Caribe Mexicano.

Además, se alertó sobre afectaciones a especies protegidas por normas ambientales mexicanas.

Posibles daños al acuífero

Otro de los puntos señalados fue el riesgo de alteraciones en el equilibrio hidrológico de la zona debido a las plantas de ósmosis inversa y la posible intrusión salina.

SEMARNAT consideró insuficientes las medidas propuestas para prevenir o compensar esos impactos.

Falta de información ambiental

En el caso del proyecto “Beach Club Perfect Day México”, las autoridades identificaron al menos 33 impactos ambientales sin planes claros de mitigación.

También señalaron inconsistencias técnicas relacionadas con residuos, ruido, dragado, aguas residuales y remoción de vegetación.

Debido a ello, el 13 de mayo de 2026 la dependencia desechó formalmente la solicitud ambiental del proyecto.

El muelle para cruceros también fue frenado

La construcción del muelle privado para cruceros igualmente enfrentó obstáculos.

Durante la revisión, SEMARNAT detectó inconsistencias entre los documentos presentados por la empresa, ya que un trámite hablaba de mantenimiento y rehabilitación, mientras otro contemplaba demolición y ampliación de infraestructura portuaria.

Finalmente, el 20 de mayo de 2026 la autoridad ambiental negó la autorización para modificar el proyecto del muelle.

Más de 14 mil personas participaron en la consulta pública

El caso generó fuerte atención ciudadana. Durante el proceso de consulta pública realizado entre febrero y marzo de 2026, SEMARNAT recibió más de 14 mil comentarios relacionados con los posibles impactos ambientales y sociales del desarrollo turístico.

Además , se realizó una reunión pública informativa en Mahahual para escuchar opiniones y preocupaciones de habitantes y organizaciones.

El Gobierno Federal prioriza protección ambiental

La titular de la dependencia, Alicia Bárcena, ya había adelantado públicamente que el proyecto “Perfect Day” no sería aprobado.

Posteriormente, la propia empresa promovente presentó el desistimiento oficial del procedimiento ambiental.

SEMARNAT reiteró que las decisiones se tomaron con base en criterios técnicos, científicos y jurídicos, priorizando la protección del Sistema Arrecifal Mesoamericano, los manglares y los ecosistemas costeros del Caribe mexicano.

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NA

