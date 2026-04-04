México se consolida como principal socio comercial de EU previo a la renegociación del TMEC

En el marco de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (T-MEC), México se consolida como el principal socio comercial del vecino del norte, mientras que también es el principal destino de los productos estadounidenses. De acuerdo con datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, el país supera a naciones como China, Taiwán y Reino Unido.

En febrero, el valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos sumaron 44 mil 311 millones de dólares, es decir, el 17.5 por ciento de todos los productos que ingresan a Estados Unidos. En comparación, Canadá representa el 11.5 por ciento, seguido de Taiwán con el 8.5 por ciento y China con el 7.5 por ciento.

En este último caso, las tensiones comerciales y políticas entre ambas naciones, así como la imposición de aranceles a productos chinos, ha mermado la penetración del país asiático en el mercado estadounidense.

En tanto, desde 2023, México desplazó a China como el mayor exportador hacia Estados Unidos luego de 20 años de dominio asiático y con los aranceles impuestos durante la primera presidencia de Donald Trump. Ese año, las exportaciones mexicanas superaron los 475 mil millones de dólares, mientras que los envíos chinos registraron una caída con 427.2 mil millones de dólares. Las tensiones comerciales entre ambos países se han mantenido en los últimos años, con lo que México ha suplido ese espacio en el mercado estadounidense.

Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como los cambios en la política arancelaria, han incentivado a las empresas a diversificar sus proveedores. Esto ha reducido la dependencia estadounidense de productos chinos y ha abierto oportunidades para México y otros países, como India, Indonesia o Vietnam.

Sector manufacturero y nearshoring, principales aliados de México en el comercio con EU

El sector manufacturero concentra la mayor parte de las exportaciones mexicanas. Productos como automóviles, autopartes, maquinaria, equipos eléctricos y electrónicos son los principales insumos que México exporta a Estados Unidos.

Estos bienes forman parte de cadenas de suministro altamente integradas en América del Norte, lo que permite a México aprovechar su cercanía geográfica y los beneficios de los acuerdos comerciales regionales. Además, el nearshoring ha permitido que empresas se establezcan en el país y que otras muden sus operaciones al territorio nacional.

Empresas internacionales han optado por trasladar o expandir sus operaciones en México para reducir costos logísticos, evitar aranceles y acercarse al mercado estadounidense. Este proceso ha fortalecido la posición del país dentro de las cadenas globales de valor y ha incrementado su participación en el comercio de Estados Unidos.

En este panorama, Canadá mantiene su relevancia como socio comercial, pero con un crecimiento más estable y menos acelerado. Aunque sigue siendo uno de los principales proveedores de Estados Unidos, su participación ha sido superada por México.

México llega a la revisión del TMEC como principal socio comercial de EU

El aumento de las exportaciones mexicanas llega en el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Este acuerdo, que sustituyó al TLCAN en 2020, establece que los tres países deben evaluar su funcionamiento y posibles ajustes cada seis años.

Estados Unidos también llega a esta renegociación como el principal exportador de sus productos a México, con un valor superior a los 28 mil millones de dólares, lo que representa el 14.8 por ciento del total, de acuerdo con cifras de la Oficina del Censo. En el mundo, México vende más productos estadounidenses que, por ejemplo, Canadá o Reino Unido.

De acuerdo con autoridades de los tres países, la renegociación del T-MEC busca mayor integración económica en la región en un escenario de tensiones políticas y comerciales. Factores como la incertidumbre global, los cambios en la política comercial y el resultado de la revisión del T-MEC podrían influir en la renegociación y en las relaciones comerciales en la región.

YC