Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

Martes 7 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

