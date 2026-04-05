Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14

Martes 7 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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