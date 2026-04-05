Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia moderada con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 86%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Lunes 6 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 14Martes 7 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Sábado 11 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta