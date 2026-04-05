Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 12 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla