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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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