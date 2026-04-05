Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Ciudad de México para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 10 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14

Jueves 9 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 11 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 12 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

