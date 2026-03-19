México priorizará suspensión de aranceles en sector automotriz, acero y aluminio en negociación del T-MEC

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves 19 de marzo que en las negociaciones del T-MEC con Estados Unidos su gobierno priorizará que se levanten los aranceles que se impusieron el año pasado al sector automotriz, al acero y al aluminio.

Tras el inicio ayer miércoles de la primera ronda de negociaciones comerciales entre México y Washington, de cara a la revisión del tratado trilateral que mantienen con Canadá —el T-MEC—, Claudia Sheinbaum consideró favorable el arranque del proceso y dijo que "es bueno que se haya establecido este marco".

México insiste en regresar al esquema de "cero aranceles"

Al ser cuestionada sobre cuáles serán las prioridades de México en estos diálogos, la Presidenta señaló en "La Mañanera del pueblo" que los negociadores de su país insistirán en que "haya cero aranceles como había antes de la llegada del presidente (Donald) Trump en la industria automotriz, en acero y en aluminio".

Los dos gobiernos informaron ayer, en un comunicado conjunto, que en el arranque de la primera ronda de negociaciones se acordó el incremento de la producción y el empleo en la industria manufacturera de ambos países, y limitar el uso de insumos comercializados bajo prácticas desleales.

El encuentro, que se realizó en Washington, fue encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el principal negociador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer. Se espera que los equipos técnicos continúen este jueves con las negociaciones.

Tensiones comerciales no frenan el crecimiento de exportaciones

Las relaciones entre los socios del T-MEC se han visto perturbadas en el último año por las medidas arancelarias impuestas por Trump. Pese a las tensiones, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos crecieron el año pasado 5.8% y se ubicaron en 534 mil 874 millones de dólares, mientras que las importaciones estadounidenses hacia México subieron 1.2% y cerraron en 337 mil 900 millones de dólares, según cifras del Departamento de Comercio estadounidense.

En la actualidad, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y su principal comprador y proveedor.

Pese a que México ha logrado sortear buena parte de los aranceles de Washington, los productos mexicanos no cubiertos por el T-MEC y los camiones medianos y pesados enfrentan un arancel de 25%. También está vigente un gravamen de 50% al acero, el aluminio y el cobre, y una tarifa de 17% al tomate mexicano.

México y Canadá fortalecen cooperación previo a revisión del T-MEC

México y Canadá han avanzado en conversaciones para fortalecer la cooperación en comercio y seguridad, previo a la revisión del T-MEC prevista para mediados de este año.

En ese sentido, el ministro de Finanzas y Comercio de Canadá, Dominic LeBlanc, visitó a mediados de febrero la Ciudad de México para discutir con las autoridades mexicanas los planes de cooperación bilateral.

Seguridad y Mundial 2026 también forman parte del diálogo bilateral

Sobre la reunión que sostuvo ayer miércoles en Washington el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, con el director del FBI, Kash Patel, Claudia Sheinbaum informó que el encuentro se realizó en el marco del entendimiento bilateral en seguridad que se concretó el año pasado, y detalló que en esta oportunidad se conversó sobre algunos temas de inteligencia y la colaboración en materia de seguridad para el Mundial 2026 de futbol que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio.

García Harfuch se reunió el pasado lunes en la capital estadounidense con el jefe de la DEA, Terrance Cole.

La visita del secretario mexicano de Seguridad a Estados Unidos se da luego de que Trump afirmó el viernes pasado que Sheinbaum "no debería haber rechazado" la ayuda que le ofreció para acabar con los cárteles, y reiteró que los "cárteles controlan México".

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