La industria textil del Occidente del país anticipa un escenario favorable ante la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en un contexto donde empresas estadounidenses buscan proveedores fuera de Asia.

En ese marco, Emilio Charbel Gutiérrez Haro tomó protesta el lunes como nuevo presidente de la Cámara Textil de Occidente (CTEXO) para el periodo 2026-2027, con el compromiso de impulsar la participación del sector en este proceso.

El nuevo dirigente señaló que la coyuntura internacional abre una ventana de oportunidad para las empresas mexicanas, siempre que logren cumplir con los estándares y requerimientos del mercado estadounidense.

“Actualmente la industria textil se vio un poco beneficiada con los aranceles que impuso el Gobierno mexicano a China, pero también perjudicaron a algunas empresas que importan materias primas que no se fabrican aquí y les pusieron aranceles del 25 por ciento”, explicó.

Gutiérrez Haro indicó que uno de sus objetivos será fortalecer la presencia del sector en el Occidente del país mediante la apertura de nuevas delegaciones en Colima, Michoacán, Nayarit y Guanajuato, con el fin de ampliar su alcance y representación.

Durante el evento, el dirigente también reconoció la gestión del presidente saliente de la CTEXO, Jorge Corvera Nepote, quien destacó la participación del organismo en mesas sectoriales rumbo a la negociación del T-MEC, así como su integración en el Plan México para fortalecer el mercado interno.

En su intervención, Corvera Nepote subrayó que la industria textil atraviesa un momento positivo, al contar con condiciones que permiten competir en mejores términos, como los aranceles que brindan un “piso parejo” y una legislación aduanera más estricta.

“Tenemos un programa ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que contempla aumentar el contenido nacional en compras para el sector textil y calzado”, señaló.

Por su parte, Gutiérrez Haro solicitó el respaldo del Gobierno estatal para fortalecer al sector, al plantear que se priorice la compra de productos locales.

“Pedimos que cuando se compren textiles se consulte primero a la industria local, que el dinero de Jalisco se quede en las empresas de Jalisco”, expresó.

El dirigente resaltó la relevancia de la industria textil en la Entidad, al señalar que casi la mitad de los empleos del sector de la moda a nivel nacional se concentran en Jalisco, con alrededor de 35 mil empleos directos, lo que posiciona a la región como un motor económico y de desarrollo.

Asimismo, destacó la importancia de generar alianzas estratégicas con autoridades, empresas y organismos empresariales para enfrentar los retos del sector.

“Es vital que permanezcamos unidos, creando alianzas, sumando talento y buscando soluciones colectivas”, afirmó.

En el evento también participaron representantes del sector industrial. Antonio Lancaster-Jones González, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, señaló que las micro, pequeñas y medianas empresas son la base de la industria, al ser generadoras de empleo e identidad productiva.

A su vez, Juan Alberto Porras Brambila, tesorero de la Confederación de Cámaras Industriales, afirmó que el sector textil está retomando fuerza y liderazgo, por lo que consideró que la coordinación entre instituciones será clave para impulsar su competitividad.

“Creemos que la coordinación interinstitucional y la construcción de agendas comunes son indispensables para enfrentar los desafíos del entorno actual y aprovechar las oportunidades”, concluyó.

Jalisco, relevante en la actividad manufacturera

En Jalisco, la industria textil se consolida como un sector relevante dentro de la actividad manufacturera, con presencia en diversos giros productivos y una amplia cadena de valor. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Textil, en la Entidad operan cientos de empresas dedicadas a la fabricación de prendas y materiales, que abastecen sectores como la moda, el automotriz y el de salud .

El sector destaca por su diversidad productiva, con empresas que elaboran artículos como calcetines, gorras, suéteres, lonas y cuerdas especializadas, entre otros productos. Esta variedad permite atender distintos mercados y nichos industriales, lo que fortalece su presencia regional. Además, la industria textil en Jalisco es considerada un motor económico por su capacidad de generar empleo y adaptarse a nuevas tendencias.

En este contexto, organismos empresariales como la Cámara Textil de Occidente agrupan a decenas de empresas afiliadas, con el objetivo de impulsar el desarrollo del sector, fortalecer la representación empresarial y promover su competitividad en el mercado nacional e internacional, así como fomentar la innovación, capacitación y vinculación con otros sectores productivos, lo que fortalece la competitividad del Estado.

CT