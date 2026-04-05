Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 5 de abril determina que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan
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