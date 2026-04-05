Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 5 de abril determina que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá