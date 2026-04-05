Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Cancún para este domingo 5 de abril determina que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 80% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 63%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 22

Martes 7 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Miércoles 8 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 22

Jueves 9 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Sábado 11 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

