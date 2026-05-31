"México no es piñata de nadie": Sheinbaum desde el Monumento a la Revolución; afirma que no se permitirá la injerencia de EU en la política del país

Durante su mensaje emitido a las y los mexicanos, a dos años de haber sido elegida como Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su gobierno no permitirá injerencias externas en la vida y la política nacional y cuestionó las acciones emprendidas recientemente en torno a la participación de Estados Unidos en distintos momentos clave de las últimas semanas .

Durante su mensaje desde el Monumento a la Revolución, la Mandataria afirmó que la relación bilateral debe mantenerse bajo principios de cooperación y respeto mutuo , sin subordinación ni intervenciones que vulneren la soberanía nacional, rubro al cual dedicó poco más de 20 minutos de la hora y 10 que duró su participación.

Sheinbaum arremete contra "campañas" conservadoras

Sheinbaum Pardo comenzó afirmando que en los últimos meses se ha desarrollado una ofensiva mediática y campañas en redes sociales que atribuyó a sectores conservadores nacionales e internacionales que, dijo, buscan frenar el proceso de "la Cuarta Transformación", e indicó que estas estrategias se apoyan en campañas digitales, desinformación y el uso de cuentas automatizadas para influir en la percepción pública y generar procesos de desestabilización.

La Mandataria vinculó el fortalecimiento de estas campañas con hechos ocurridos tras la muerte de agentes estadounidenses que participaban en una visita a un laboratorio en Chihuahua, estado gobernado por el PAN, un partido de oposición, y cuya intervención, dijo, correspondió a la Fiscalía General de la República (FGR), y no a los agentes extranjeros.

Sheinbaum emite mensaje para Estados Unidos

Asimismo, cuestionó la solicitud urgente de extradición presentada por una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra diez funcionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez; y el senador en funciones, Enrique Inzunza, "sin que se presentaran públicamente pruebas que sustentaran dicha petición".

"Pocos días después ocurrió algo todavía más grave. Una oficina del Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitó con carácter urgente la detención con fines de extradición de diez ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador, un alcalde y un senador en funciones, sin presentar públicamente pruebas que sustentaran esa solicitud. Un hecho de esa magnitud no tiene precedentes en la historia de nuestra relación bilateral ", señaló la Presidenta.

En este sentido, Sheinbaum Pardo acusó que estas acciones podrían responder a intereses políticos en Estados Unidos, e incluso, buscar influir en procesos electorales en ambos países , ante lo cual, aseguró, México debe rechazar cualquier intento de presión externa sobre sus instituciones o autoridades y defender su capacidad para resolver sus asuntos internos mediante sus propias leyes y organismos.

"¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones de 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país? No son preguntas retóricas. ¡México no es piñata de nadie! ", aseveró en esta parte del mensaje.

"Cuando desde el exterior se dicta quién es culpable y quién no, cuando se busca presionar a nuestras instituciones desde fuera, cuando se normaliza la idea de que otro país intervenga en asuntos que solo le corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia. Que se oiga claro y que se oiga fuerte: no aceptamos injerencias, somos un país libre, independiente y soberano", dijo Sheinbaum Pardo.

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Pide a Estados Unidos combatir tráfico de armas y drogas

En su mensaje, la Presidenta también afirmó que su gobierno mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero insistió en que corresponde al país vecino atender problemas que contribuyen a la violencia y al fortalecimiento de grupos criminales; por ejemplo, dijo, es su responsabilidad frenar el tráfico ilegal de armas, el consumo de drogas, las redes de distribución de estupefacientes y el lavado de dinero .

"Para ayudarnos a disminuir la violencia en México, es indispensable detener el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país y es fundamental que atiendan el grave problema de consumo de drogas en su territorio. Así como nosotros actuamos en el nuestro, ellos también deben romper las cadenas de distribución de drogas y el lavado de dinero que ocurre en los Estados Unidos", dijo.

Lo anterior, afirmó, debe ser clave en la responsabilidad del país vecino al considerar que su Administración ha logrado avances en la reducción de la incidencia delictiva, y afirmó que la estrategia federal continuará enfocada en la atención de las causas de la violencia y el combate a la impunidad.

La Mandataria aseguró que los resultados obtenidos muestran una disminución en los homicidios dolosos y en los delitos de alto impacto , al tiempo que reiteró que su gobierno apuesta por la construcción de paz y no por estrategias de confrontación como las aplicadas en administraciones anteriores .

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"Hemos reducido en 20 meses en 49 % los homicidios dolosos, y en 20 % los delitos de alto impacto. Y vamos a seguir dando resultados en seguridad, atendiendo a las y los jóvenes y acabando con la impunidad, para que las y los mexicanos caminemos seguros en el territorio nacional. Pero debe quedar claro: nosotros no hacemos la guerra como en el pasado; nosotros construimos paz con justicia", señaló la Presidenta, siendo estos los únicos datos referidos en torno a la política de seguridad del país.

"Nosotros creemos en la cooperación entre las naciones, en el intercambio de información y en el trabajo conjunto para enfrentar problemas comunes. Pero cooperación no significa subordinación. Colaboración no significa sometimiento. La lucha contra la delincuencia organizada es una responsabilidad compartida por todos los estados, pero esa lucha no puede ser excusa para debilitar principios fundamentales del derecho internacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos", añadió la Mandataria.

Sheinbaum critica a la derecha mexicana y rechaza acusaciones de autoritarismo

En su posicionamiento, Sheinbaum Pardo también aprovechó para criticar a sectores de oposición a su gobierno y de "la derecha mexicana", a quienes acusó de promover presiones externas contra México "para recuperar privilegios políticos y económicos" , y afirmó que existen actores que recurren a instancias extranjeras para desacreditar a México y buscar influir en la vida pública nacional.

"Lo más lamentable es la actitud de una parte de la derecha mexicana, una derecha entreguista dispuesta a celebrar e incluso promover las presiones de políticos extranjeros. Políticos y comentaristas que viajan al extranjero para hablar mal de México, que desde aquí solicitan intervención externa, que abren las puertas a agencias extranjeras con tal de recuperar los privilegios que perdieron cuando el pueblo decidió cambiar el rumbo de la Nación ", afirmó la Mandataria.

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Por otra parte, Sheinbaum Pardo también aprovechó para responder a quienes califican a su Administración como autoritaria, represiva y de censura, ante lo cual aseveró que el país atraviesa una etapa de amplias libertades democráticas y de participación ciudadana .

"México es un país democrático. Es falso que queramos ser dictadura o que apoyemos la censura; todo lo contrario. Quizás somos el país que goza de mayores libertades en el mundo. Porque este movimiento nació del pueblo, camina con el pueblo y gobierna para el pueblo ", afirmó la Presidenta.

"Y por eso lo decimos con firmeza: ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ninguna agente extranjera que quiera imponer condiciones a nuestra nación van a doblegar la dignidad del pueblo de México", añadió.

Por último, la Presidenta instó a las y los cercanos al movimiento de "la Cuarta Transformación" a que, a partir de la próxima semana, salgan a las plazas públicas del país a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos e informar al pueblo "de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende".

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FF