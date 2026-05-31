Este 31 de mayo, Guadalajara prevé para este domingo el inicio de hasta cinco días de lluvia, según información de Meteored y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).Te compartiremos los horarios con mayor posibilidad de precipitaciones y también las máximas temperaturas que se prevén para esta última jornada de mayo.Una línea seca sobre el norte del territorio mexicano, en interacción con una vaguada en niveles altos de la atmósfera y con un canal de baja presión, aunados a inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes en estados del norte y occidente de México, zona donde se ubica Jalisco. Los chubascos y lluvias, que podrían ser fuertes o intensas, estarían acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo.Las lluvias podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones e incremento en los niveles de ríos y arroyos.Pese al pronóstico de lluvias para este domingo, las altas temperaturas no dejarán de castigar a Jalisco. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera en el occidente del territorio nacional mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso, prevaleciendo la onda de calor.Este 31 de mayo, se prevé 90 % de probabilidad de lluvia en Guadalajara. Esta jornada marcaría el inicio de por lo menos otros cuatro días con precipitaciones en la capital de Jalisco, según información de Meteored.A continuación, te compartimos los horarios de lluvia para este domingo y también las probabilidades de lluvia para los próximos días, así como las máximas temperaturas que se prevén para hoy con la presencia de la onda de calor en el territorio. El Centro Nacional de Prevención de Desastres define una onda de calor como el periodo superior a tres días consecutivos en los cuales un territorio experimenta temperaturas por encima del promedio allí registrado.Este criterio aplica tanto para las temperaturas máximas (entre las 14:00 y 16:00 horas) como para las mínimas (entre las 05:00 y 07:00).Este fenómeno se ve favorecido por la presencia de algún anticiclón en niveles altos de la atmósfera, por lo que se genera un ambiente caluroso.Según información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), Guadalajara prevé un alto índice de radiación para este 31 de mayo. A continuación, los detalles:Con información del SMN, IAM y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF