Concluye programa de sustitución gratuita de placas en Jalisco

El Gobierno de Jalisco informó que concluyó el programa de sustitución gratuita de placas en Jalisco, mediante el cual se renovaron láminas equivalentes a 93 por ciento de la meta estimada para la entidad.

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Durante la jornada realizada ayer, sábado, las oficinas recaudadoras atendieron hasta la última persona formada, para garantizar que las y los contribuyentes que acudieron a realizar el trámite pudieran concluirlo.

La atención se desarrolló de manera ordenada y sin incidentes en todo el estado.

La renovación de placas representa una acción estratégica para consolidar un registro vehicular más confiable, fortalecer la seguridad patrimonial de las familias y otorgar mayor certeza jurídica a las y los propietarios de automotores. El Gobierno de Jalisco agradeció la confianza, participación y responsabilidad de las y los contribuyentes que atendieron este llamado y contribuyeron a la modernización de los registros vehiculares del estado.

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También se reconoció la labor de las y los servidores públicos de las oficinas recaudadoras, quienes reforzaron las tareas de atención durante los últimos meses para brindar un servicio eficiente a la ciudadanía. Con la estrategia se fortalecen los mecanismos de identificación vehicular, mejora la calidad de los registros estatales y se consolidan instituciones más modernas, eficientes y cercanas a las necesidades de la población.

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AS