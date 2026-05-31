El mercado laboral mexicano continúa transformándose. Durante abril de 2026, la Población Económicamente Activa (PEA) mostró una sólida dinámica de crecimiento en su componente de inserción laboral, al registrar un total de 60.6 millones de personas ocupadas . Esta cifra representa un incremento neto de 704 mil trabajadores en comparación con el mismo mes de 2025 , consolidando un avance del 0.1 % en la tasa de ocupación anual , según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Ligera reducción del desempleo en México

El crecimiento en el número de personas con empleo formal e informal caminó a la par del dinamismo de la PEA general, la cual alcanzó los 62.1 millones de personas de 15 años y más. Esto significa que el mercado absorbió de manera positiva a una población activa que creció en 669 mil ciudadanos respecto al año anterior, fijando la tasa de participación general en un 59.1 por ciento .

En contraste, la población desocupada se situó en 1.5 millones de personas, lo que equivale a una Tasa de Desocupación (TD) del 2.5% de la PEA. Si bien este porcentaje de desempleo repuntó ligeramente frente al 2.4 % observado en marzo de 2026, la cifra absoluta de personas sin trabajo se redujo en 35 mil individuos en la comparación interanual frente a abril de 2025.

Sectores económicos y su comportamiento

Al analizar la radiografía de las personas ocupadas en este periodo de 2026, la distribución sectorial confirma el peso dominante del sector terciario . Las actividades de servicios absorbieron al 44.2 % del total de los trabajadores , seguidas por el comercio con un 19.3 por ciento.

Por su parte, el sector secundario reportó que las manufacturas concentraron el 16.4 % de la fuerza laboral y la construcción el 8.6 por ciento. En el ámbito primario, las actividades agropecuarias sumaron el 10.1 % de la población ocupada. El resto de los trabajadores se empleó en "otras actividades económicas" como minería, electricidad, agua y gas (0.5 %), mientras que un 0.7 % no especificó su labor.

Pese al avance en el volumen de ocupación, persisten retos estructurales en la calidad de estos puestos. Los trabajadores informales totalizaron 33.4 millones en abril, manteniendo la tasa de informalidad laboral en un elevado 55.2 por ciento. Asimismo, el subempleo no dio tregua: 4.3 millones de personas ocupadas manifestaron la necesidad y disponibilidad de trabajar más horas, igualando el 7.1 % registrado en abril de 2025.

Finalmente, la segmentación por género revela una importante brecha de participación entre la población ocupada y activa. La PEA femenina se ubicó en 24.5 millones de mujeres, con una tasa de participación de apenas el 45.7 % en edad de trabajar . En contraste, la PEA masculina sumó 35.7 millones de hombres, equivalente a una tasa de participación del 74.2 por ciento . Estos cambios en la ocupación se dan en un entorno económico complejo, tras un modesto crecimiento del PIB mexicano del 0.6 % en 2025 y un 1.5% en 2024.

Con información de EFE.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF