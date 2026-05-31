Claudia Sheinbaum arremete contra los Gobiernos del pasado y defiende a la 4T a dos años de haber sido elegida como Presidenta de México

Aunque se había señalado que el discurso estaría programado para comenzar su mensaje a las 10:00 horas, la Presidenta, Claudia Sheinbaum, apareció en la Plaza del Monumento a la Revolución hasta las 11:10 horas. Previo a ello, distintos liderazgos de diferentes entidades de la república, como Baja California, Chihuahua, Colima, Sonora y Veracruz, entre otros compartieron algunos mensajes de aliento para la presidenta y su gestión, bajo frases como "no estás sola" y "defendemos nuestra soberanía", además de destacar algunos de los proyectos considerados como "clave" para sus Estados.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum comenzó asegurando que sus gobernantes saben bien que el dinero es del pueblo y no de sus gobernantes. Sin embargo, apenas avanzaba su mensaje, cuando, la Presidenta aprovechó para asegurar que " el verdadero narcogobierno eran los gobiernos del pasado", ante los señalamientos de las últimas semanas en contra de Morena, de su gestión en el Ejecutivo Federal y de los gobiernos liderados por este partido en el País.

Sheinbaum Pardo, aseguró que el País cuenta actualmente "con un Gobierno honesto, cercano a la población y comprometido con el bienestar social", y afirmó que "con la Cuarta Transformación quedaron atrás los privilegios, excesos y prácticas" que, dijo, caracterizaron a las administraciones anteriores.

“Todos los servidores públicos tienen el deber de actuar con probidad y decencia. Aquí no hay espacio para la corrupción ni para los privilegios ni para excesos que durante décadas ofendieron al pueblo de México.

Recordemos que en el pasado, mientras millones de mexicanas y mexicanos luchaban por salir adelante, ellos viajaban en aviones presidenciales de lujo. Se rodeaban de privilegios y excentricidades. Contaban con aparatos de seguridad que los mantenían alejados de la gente y vivían encerrados en Los Pinos, separados de la realidad nacional”, dijo.

Sheinbaum Pardo critica a los Gobiernos neoliberales

En su discurso, Sheinbaum Pardo criticó a los Gobiernos neoliberales, y particularmente a las administraciones federales encabezadas por el PAN . Recordó episodios como los conflictos de San Salvador Atenco, Oaxaca y el proceso electoral de 2006, además de cuestionar la estrategia de seguridad implementada durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

“México tiene hoy un Gobierno honesto, cercano y comprometido con el bienestar y la dignidad del pueblo. Además, en contraposición con el período neoliberal, se practica democracia y libertades. No olvidemos que durante el sexenio de Fox se vivió la cruel represión de los pobladores de San Salvador Atenco o la brutal represión a los maestros de Oaxaca. Por si fuera poco, hubo desafuero en contra de Andrés Manuel López Obrador y su obra cumbre, el fraude electoral del 2006, que llevó a la presidencia al espurio de Felipe Calderón, que llenó el país de muerte, de sangre, con la fallida guerra contra el narco, en la que la alianza con un cartel de la droga fue demostrada con creces. Ese fue el verdadero narcogobierno”, afirmó.

La Presidenta afirmó además que durante décadas "existió una fuerte influencia externa en las decisiones nacionales" y aseguró que actualmente el país ejerce plenamente su soberanía. También aseguró que en México se garantizan las libertades y que no se utiliza la fuerza del Estado contra la población.

“No olvidemos nunca que fueron 36 años de Gobiernos neoliberales que entregaron la riqueza del pueblo y de la nación a unos cuantos. La política económica era dictada desde el exterior. Además, permitieron la injerencia del gobierno de los Estados Unidos en una buena parte de las decisiones de la vida pública de México", dijo.

"Con Calderón, la guerra contra el narco fue planeada desde el exterior, y las agencias estadounidenses tenían la puerta abierta, planeaban y operaban en el territorio. Los tiempos cambiaron. En México gobierna el pueblo.

Además, a diferencia del pasado, no se reprime, no se usa la fuerza del Estado contra el pueblo. Se practica la mayor libertad de expresión de la historia. No existe censura y todas las autoridades, incluido el Poder Judicial, son elegidas por el pueblo de México”, aseveró la presidenta en el comienzo de su mensaje, emitido desde el Monumento a la revolución, y considerando que el Zócalo Capitalino, sitio donde suelen ser sus mítines, está ocupado por el montaje del FIFA Fan Fest 2026.

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Sheinbaum asegura que los recursos públicos se destinan ahora a programas sociales

La Mandataria afirmó que los recursos públicos se destinan ahora a programas sociales, infraestructura, educación, salud y vivienda, y afirmó que el modelo de Gobierno actual busca atender a la población "y no a grupos de poder económico". Además, aseveró que los cambios impulsados por la llamada transformación son permanentes "y que no habrá un retorno a las prácticas que "beneficiaban a una minoría".

“Nosotros hacemos exactamente lo contrario, caminamos con el pueblo, escuchamos al pueblo, rendimos cuentas al pueblo y gobernamos obedeciendo al pueblo. No llegamos al gobierno para servirnos, llegamos para poner el poder al servicio del pueblo y de la nación. Ya no hay pensiones millonarias, contratos leoninos, derroches ofensivos ni un gobierno dedicado a administrar privilegios. Los recursos son sagrados porque pertenecen al pueblo. Regresan convertidos en programas de bienestar, escuelas, hospitales, caminos, vivienda, infraestructura y obra pública. Esa es la esencia de la transformación, terminar con un régimen que gobernaba para las élites, para la oligarquía, y consolidar un gobierno de la gente”, finalizó la presidenta respecto de esta temática.

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