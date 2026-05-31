La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó los avances registrados en materia económica, laboral, social y educativa durante su mensaje con motivo de los dos años de haber sido elegida para encabezar el Gobierno federal.

En su mensaje, ofrecido desde el monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, la Mandataria federal afirmó que, pese a un contexto internacional marcado por cambios en la política arancelaria de Estados Unidos y conflictos internacionales, la economía mexicana mantiene estabilidad y crecimiento, respaldada por indicadores de inversión, empleo, exportaciones y fortalecimiento de la moneda nacional. “Aún con las difíciles circunstancias internacionales marcadas por un cambio en la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos y la guerra en Irán, la economía mexicana permanece estable y avanzando” , dijo la presidenta.

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Sheinbaum destaca récord de Inversión Extranjera Directa

Sheinbaum Pardo compartió algunas de las cifras relacionadas con la Inversión Extranjera Directa (IED), generación de empleos, inflación y comportamiento del tipo de cambio, además de destacar el crecimiento de sectores como el comercio y el turismo. También afirmó que el salario mínimo y el salario promedio alcanzaron niveles históricos, mientras que diversos indicadores vinculados al bienestar laboral muestran avances sostenidos.

“Tuvimos récord de inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, alcanzando 23 mil 591 millones de dólares, monto que representa 10.4% por encima de 2025. El desempleo de acuerdo con INEGI se ubica en solo 2.5 %; estamos entre los primeros tres países con menos desempleo del mundo. Se crearon 609 mil empleos y abril de 2026 fue el abril con más alto empleo formal de toda la historia de México", aseveró la mandataria federal.

Sin embargo, durante su mensaje la presidenta presentó una cifra que discrepó del resto. Afirmó que "el peso está fuerte", al ubicar el tipo de cambio del peso mexicano en 14.41 pesos por dólar, "a diferencia de hace un año cuando estaba en 19.65 pesos por dólar".

No obstante, de acuerdo con cifras interbancarias, no se tiene registro de que el dólar hubiera alcanzado este monto. Desde que la presidenta llegó al cargo en 2024 y hasta mayo de este 2026, la cifra más baja alcanzada de la comparación peso mexicano-dólar, fue el lunes 9 de febrero de 2026, cuando la moneda extranjera cotizó en un promedio de 17.20 pesos por unidad.

Programas del Bienestar alcanzan “cobertura histórica”

Por otra parte, en materia social, la Presidenta aseguró que los programas de bienestar alcanzarán una cobertura histórica durante este año, con apoyos dirigidos a adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, productores del campo y pescadores. Añadió que la estrategia también contempla acciones para fortalecer la producción alimentaria nacional y mejorar las condiciones de diversos sectores productivos.

“Al cierre de 2026 los programas de bienestar llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes con una inversión histórica de un billón 300 mil millones de pesos. Terminando 2026 habrá 14.1 millones de adultos mayores que reciban su pensión, tres millones de mujeres de 60 a 64 años recibirán su pensión Mujeres Bienestar y dos millones de personas con discapacidad reciben un apoyo permanente. Medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro”, dijo.

La Mandataria también destacó los apoyos destinados al sector educativo, desde educación básica hasta nivel superior, así como las acciones emprendidas para ampliar el acceso a la educación media superior mediante la eliminación de exámenes de admisión en preparatorias públicas.

“La transformación. Por primera vez todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben la beca Rita Cetina. Este año todos los estudiantes de primaria pública, cerca de ocho millones, recibirán su beca de útiles y uniformes escolares. Cerca de cinco millones de jóvenes reciben la beca Benito Juárez. Y este año, a principios del próximo, llegaremos a un millón de estudiantes universitarios que recibirán la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Creamos el Bachillerato Nacional como un solo sistema público y estamos este año eliminando todos los exámenes de admisión para la preparatoria pública. Los jóvenes deben ir a la preparatoria que les quede más cerca de la casa”, señaló Sheinbaum Pardo.

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