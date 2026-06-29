México enviará más ayuda humanitaria a Venezuela para atender a víctimas de terremotos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se alista el envío de más ayuda humanitaria a Venezuela para atender a la población afectada por el doble terremoto registrado el miércoles de la semana pasada, esto tras la petición formulada por el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

En su conferencia de prensa de este día, la Mandataria señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recibió ayer una carta en la que el gobierno venezolano solicita más apoyo tras los terremotos por los que han muerto al menos mil 450 personas y se registran miles de heridos.

"El día de ayer llegó un comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores pidiendo más apoyo. Es una carta que enviaron a México y a otros países. Ellos piden plantas potabilizadoras para agua, plantas de energía Y también ahora sí ya piden algo de alimentación de productos no perecederos" , apuntó.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 registrados el miércoles de la semana pasada han dejado hasta ahora mil 450 muertos y al menos 3 mil 150 heridos, una devastación que obligará previsiblemente a Venezuela a movilizar enormes recursos para la reconstrucción, para lo que la ayuda extranjera será fundamental.

La Presidenta mexicana indicó que las brigadas de rescate enviadas por México continúan trabajando en territorio venezolano y ya han participado en labores de salvamento.

"El general secretario (de la Defensa Nacional) nos informó que dos personas fueron rescatadas por la brigada mexicana. Son 250 elementos que van a permanecer allí", afirmó.

Sin embargo, destacó que si es necesario "se van a enviar más rescatistas", ya que México está especializado en este tipo de procedimientos.

Asimismo, explicó que el Gobierno federal coordina con las entidades que han habilitado centros de acopio para concentrar y distribuir los insumos.

"Nos estamos poniendo de acuerdo con las distintas entidades que abrieron los centros de acopio para poderlos llevar a un solo lugar" , indicó.

La ayuda, dijo, será trasladada por vía aérea y marítima.

Sobre la llamada que sostuvo con la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, para expresar el respaldo de México ante la tragedia, sostuvo: "Hablamos en general de la situación de Venezuela, que es muy triste por lo que están viviendo. Siempre en nuestra solidaridad, eso fue lo que le expresé".

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MB