RD del Congo eleva a 360 el número de muertes por el brote de ébola

La cifra de personas fallecidas por el brote de ébola que se vive en la República Democrática del Congo (RDC) ascendió a 360, mientras que se tienen contabilizados mil 274 casos confirmados, según el último reporte compartido por las autoridades del país africano.

En el último boletín difundido anoche por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recopilados hasta el 27 de junio, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 28.3 por ciento.

Asimismo, la tasa de rastreo de contactos alcanza el 87.1 %, mientras 178 personas han logrado recuperarse de la enfermedad y un total de 502 pacientes están "en aislamiento/hospitalizados".

El INSP alertó sobre los "desafíos persistentes en la atención temprana o el acceso a la atención sanitaria", así como la detección de posibles nuevos contagios sin que se haya identificado de qué zona de salud provienen, lo que "podría indicar una extensión geográfica que requiera una investigación más exhaustiva".

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El brote se declaró oficialmente el 15 de mayo en Ituri, provincia fronteriza con Uganda y Sudán del Sur y epicentro de la epidemia (con el 91.4 % de los casos y el 83.6 % de las muertes), pero se expandió a las también provincias orientales congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur.

La epidemia se propagó igualmente a Uganda, donde se han detectado 20 contagios confirmados, incluidos 15 casos que se consideran importados de la RDC y entre los que hay dos fallecimientos.

Asimismo, el Gobierno de Francia confirmó que ha detectado el primer caso positivo de enfermedad por virus del Ébola, correspondiente a un médico que regresaba de una misión en la RDC.

El brote se corresponde con la cepa de Bundibugyo, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que considera "alto" el riesgo de expansión del brote en África subsahariana y "bajo" a escala global.

La OMS estima que el virus comenzó a circular en Ituri unos dos meses antes de declararse el brote y calificó la epidemia el 17 de mayo pasado como "emergencia de salud pública de importancia internacional".

Se trata ya de la tercera peor epidemia de ébola de la historia registrada hasta la fecha.

El actual brote tan solo está por detrás del que golpeó a África Occidental entre 2014 y 2016, que dejó unos 11 mil muertos y 28 mil contagios; y otro que afectó al este congoleño entre 2018 y 2020 y que causó 2 mil 299 muertes y 3 mil 481 casos.

El virus del ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas.

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MB