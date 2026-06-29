Este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a que se aplique "todo el peso de la ley" en contra de Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), acusado por su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, de violencia doméstica. Asimismo, aseguró que no se protegerá a ningún funcionario implicado en casos de este tipo.

Las declaraciones de la Mandataria ocurren tras la difusión de un video por parte de María Felicia, de nacionalidad cubana, que habría sido grabado en marzo de este año y en el que se exhibe un episodio de violencia en su hogar.

"El discurso de amor sobre ‘soberanía energética, la defensa de las mujeres y su igualdad’ se quedó en el mitin, en las tribunas de Pemex y ahora en el INEEL... En casa, un alto mando del gobierno actual le pega a su esposa" , denunció la mujer en redes sociales.

En este mismo mensaje pidió medidas de protección para ella y sus hijos y advirtió: "Todo lo que me pueda pasar a mí o a mis hijos es culpa de Víctor Rodríguez Padilla. Ayuda, Presidenta".

En su conferencia de prensa de este lunes, Sheinbaum Pardo indicó que, debido a que el acto de violencia se registró en Morelos, corresponde a la Fiscalía de ese Estado desarrollar la investigación pertinente. Aunque no ha tenido contacto directo con la víctima, destacó que la Secretaría de las Mujeres ya mantiene comunicación con ella.

“Que se aplique la ley, todo el peso de la ley. Nosotros no vamos a proteger a nadie frente a un acto como este. Tiene que entrar la Fiscalía de Morelos, porque fue en el Estado de Morelos, entonces es un delito estatal y tiene que aplicarse la ley, porque no puede haber violencia contra las mujeres.

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“Aquí no es que es conocido de uno y entonces se aplica algo distinto, no; que se aplique la ley y que la Fiscalía de Morelos determine cuál es la sanción penal que debe tener este caso” , declaró la jefa del Ejecutivo desde Palacio Nacional.

Exdirector de Pemex acusado de violencia no volverá al gobierno: Sheinbaum

Esta mañana, la Presidenta Claudia Sheinbaum también aclaró que el nombramiento de Víctor Rodríguez Padilla como titular del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) aún no estaba formalizado, pues ella no había firmado el documento.

“Yo no había firmado el nombramiento; que se le retire el cargo y, mientras tanto, vuelve a tomar posesión el director que estaba ahí, Alejandro Salcido”.

Al ser cuestionada por la prensa sobre si Rodríguez Padilla podría ocupar otro cargo público en su administración, la Presidenta respondió: "No, ninguno. No, no, no".

“Cero impunidad a la violencia contra las mujeres, cero impunidad. Que se aplique la ley, como en todo. Nosotros somos juaristas: la ley es igual para todos, no para unos de una manera y para otros, de otra”, aseveró.

Investigan en Morelos a exdirector de Pemex acusado de violencia doméstica

La Fiscalía General del Estado de Morelos dio a conocer el sábado pasado el inicio de una investigación en contra de Víctor Rodríguez Padilla tras la difusión de un video en que su esposa denunció maltratos y agresiones.

En un comunicado, la dependencia local señaló que investigará los probables hechos delictivos derivados de la difusión de una denuncia pública a través de dicho video, en el que "se aprecia un acto de violencia en contra de una mujer", identificada como la esposa de Rodríguez.

La dependencia destacó que el viernes 26 de junio comenzó el intercambio de información, en el marco de colaboración con la Secretaría de las Mujeres, para otorgar las "garantías necesarias de protección a la víctima".

Por su parte, Víctor Rodríguez Padilla publicó un mensaje en el que informó que se separa de cualquier cargo público "para atender este proceso estrictamente como ciudadano".

"Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia", manifestó.

Con información de EFE

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MB