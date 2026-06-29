¿A qué hora juega México vs Ecuador este martes 30 de junio? Horario y dónde ver los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección Nacional se prepara para su siguiente compromiso en el torneo internacional de futbol más importante del orbe. El partido México vs. Ecuador correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026 se disputará este martes 30 de junio, por lo que los aficionados buscan conocer el horario exacto y dónde ver la transmisión en vivo de este encuentro deportivo que definirá el pase a la siguiente ronda.

El equipo dirigido por Javier Aguirre logró su clasificación a esta fase de eliminación directa tras concluir su participación en la fase de grupos con resultados favorables. Ahora, el conjunto tricolor enfrenta a una escuadra sudamericana que ha mostrado un nivel competitivo constante durante sus primeros tres encuentros del certamen.

La selección de Ecuador llega a esta instancia con la firme intención de avanzar a los octavos de final, apoyada en una plantilla que combina juventud y experiencia en diversas ligas europeas. Los analistas deportivos señalan que el esquema táctico implementado por el entrenador de los sudamericanos podría representar un reto para la línea de defensa mexicana.

¿A qué hora juega México vs Ecuador en el Mundial 2026?

El silbatazo inicial de este encuentro está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México. Los asistentes al estadio y los espectadores que sigan la transmisión desde sus hogares deberán estar atentos a los protocolos previos que la Federación Internacional de Fútbol Asociación organiza de manera habitual antes de cada partido de eliminación directa.

¿Dónde ver México vs. Ecuador?

La transmisión del juego estará disponible a través de diversas opciones en el territorio nacional para asegurar que el público pueda seguir las acciones. En la televisión abierta, los aficionados podrán sintonizar el Canal 5 de la cadena Televisa y el canal Azteca 7 de TV Azteca, empresas que cuentan con los derechos de emisión del encuentro.

En el ámbito de la televisión de paga, la señal será emitida en directo por TUDN, un canal especializado en deportes que ofrecerá una cobertura extensa previa y posterior al encuentro.

Para los usuarios que prefieren el consumo de contenido multimedia a través de internet, la plataforma de streaming ViX transmitirá el partido en vivo y en alta definición. Esta alternativa digital permite a los espectadores seguir todas las acciones del juego desde dispositivos móviles, tabletas electrónicas o computadoras personales que cuenten con una conexión estable a la red.

El ganador de esta llave avanzará directamente a la siguiente ronda del torneo, donde enfrentará al vencedor del duelo programado para el miércoles primero de julio en el Estadio Atlanta.

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB