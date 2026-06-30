Martes, 30 de Junio 2026

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Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Cancún

Por: Redacción web .

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 30 de junio informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 13% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 1 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Jueves 2 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá
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