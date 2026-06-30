Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 30 de junio informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.

Según se informó, el clima presenta un 13% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Miércoles 1 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26

Jueves 2 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Sábado 4 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

