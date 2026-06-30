Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Cancún para este martes 30 de junio informa que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 27 grados.Según se informó, el clima presenta un 13% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 1 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 26Jueves 2 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Sábado 4 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta