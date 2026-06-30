Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto