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Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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