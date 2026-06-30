Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Ciudad de México para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Martes 7 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

