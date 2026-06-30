Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque