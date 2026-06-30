Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el martes 30 de junio de 2026

El clima en Monterrey para este martes 30 de junio informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 49%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 21

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 24

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 23

Martes 7 de julio de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

