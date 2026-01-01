Luego de que se diera a conocer la detección del primer caso de gusano barrenador en Tamaulipas, estado fronterizo con Estados Unidos y dedicado a la exportación de bovinos de pie, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) informó que se atendió "de manera oportuna" la situación.

La autoridad precisó que el caso corresponde a un becerro de seis días de nacido en el municipio de Llera, Tamaulipas, estado relevante para la exportación de bovinos en pie, por lo que desplegó un protocolo para contener el evento y reforzar la vigilancia en la zona.

De acuerdo con un comunicado oficial difundido el miércoles pasado, el caso se identificó tras la notificación de un médico veterinario zootecnista y se confirmó en un predio con 21 bovinos de distintas edades, sin que se encontraran otros animales afectados.

La dependencia señaló que, para “inactivar el caso a la brevedad”, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) activó medidas de rastreo epidemiológico, búsqueda activa, trampeo y capacitación a productores locales.

El Senasica detalló que ya se visitaron 10 unidades de producción alrededor del punto de detección, con inspección de 325 animales —entre bovinos, ovinos, caprinos, aves, equinos, porcinos, caninos, felinos y liebres— sin nuevos positivos.

También reportó el refuerzo del trampeo y subrayó que “no se ha detectado ninguna mosca del GBG en las trampas instaladas en la región”.

En paralelo, la Sader indicó que mantiene coordinación con el Servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal (APHIS-USDA) para la liberación de mosca estéril en la región, una herramienta central de la estrategia binacional contra esta plaga.

El evento de Tamaulipas está registrado en las bases del Senasica desde el pasado 26 de diciembre de 2025 y también ha sido reportado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), al ser Tamaulipas un estado exportador de cabezas de bovinos de pie, este caso podría frenar la reanudación de importación de reses por parte de Estados Unidos.

Con este caso, México suma los 409 casos activos de gusano barrenador en ganado bovino, siendo el sur del país el más afectado, con estados como Oaxaca que suman 168 casos.

El pasado 3 de diciembre, el Gobierno de México informó que amplió las medidas previstas para contener la plaga del gusano barrenador, que afecta principalmente al ganado bovino, pero también a especies domésticas, silvestres y a los humanos.

Las importaciones de ganado desde México juegan un papel importante en EU, promediando más de un millón de cabezas anuales durante décadas, lo que representa aproximadamente el 60 % de las importaciones de ganado vivo y alrededor del 3 % de la cabaña nacional.

