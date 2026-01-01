Jueves, 01 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE México

México |

SRE expresa condolencias por incendio en Suiza que dejó 40 muertos

La cancillería de México confirmó que, hasta el momento, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados por el incendio en la estación alpina de Crans-Montana

Por: EFE

Como parte de la respuesta consular, la SRE recordó que la Embajada de México en Suiza estará presente para quienes requieran asistencia. EFE/EPA/J. Christophe Bott

Este jueves, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias a Suiza por el incendio registrado durante la madrigada de Año Nuevo en la estación alpina de Crans-Montana, el cual dejó como saldo a 40 personas fallecidas y 115 heridas, muchas de ellas en estado crítico, de acuerdo con autoridades locales.

“La SRE extiende sus más sinceras condolencias a las autoridades y al pueblo de Suiza, por el incendio ocurrido en Crans-Montana que ha dejado un saldo de personas lamentablemente fallecidas y otras afectadas”, indicó en una publicación de X.

La dependencia también confirmó que, “hasta el momento”, no se reportan ciudadanos mexicanos afectados.

“Nuestra Embajada de México en Suiza permanece alerta desde el inicio del suceso y no reporta connacionales afectados hasta el momento”, añadió el comunicado.

Como parte de la respuesta consular, la SRE recordó que la Embajada de México en Suiza estará presente para quienes requieran asistencia.

De acuerdo con información confirmada por las autoridades suizas, el incendio ocurrió en un bar de Crans-Montana, un destino turístico de esquí en el cantón de Valais, durante las celebraciones de fin de año.

El fuego dejó decenas de víctimas mortales y un elevado número de lesionados, lo que obligó a activar una amplia movilización de servicios de emergencia y a coordinar traslados de pacientes graves a hospitales de países vecinos.

