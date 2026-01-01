En el transcurso de este jueves 1 de enero de 2026, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera se extenderá sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con la corriente en chorro subtropical, propiciarán fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias fuertes en la región mencionada, con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California, así como la probabilidad para la caída de nieve o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Asimismo, se prevé que, durante la tarde, dicha vaguada deje de afectar al país. Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste mexicano.

Además, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 25 modificará sus características térmicas, dejando de afectar al país.

Sin embargo, se mantendrá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche con heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

ESPECIAL / SMN

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 01 de enero de 2026:

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de lluvias para hoy 01 de enero de 2026:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Michoacán y Tabasco.

*Con información del SMN.

MV