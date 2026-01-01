El primer ataque armado del Cártel Nueva Generación de este año 2026 en Michoacán, fue perpetrado en el municipio de Tocumbo, del que un elemento de la policía local murió y otro más quedó lesionado.

Las autoridades de seguridad locales informaron que la ofensiva de ese grupo criminal en esta entidad se registró en los primeros segundos de este jueves.

Reportaron que, alrededor de una veintena de sujetos fuertemente armados irrumpieron -provenientes del estado de Jalisco- a la cabecera municipal de Tocumbo y dispararon en contra de los oficiales que se encontraban en uno de los puntos de vigilancia de la periferia de la "Capital Mundial de la Paleta".

A pesar de que los elementos municipales repelieron la agresión, dos de ellos quedaron gravemente lesionados.

Al lugar arribaron sus compañeros y personal de las corporaciones de Seguridad Pública de los municipios aledaños de Tingüindín y Cotija, en apoyo a las víctimas.

Los dos elementos lesionados fueron auxiliados y trasladados a un hospital del municipio vecino de Los Reyes, donde más tarde, uno de los oficiales perdió la vida mientras recibía atención médica.

El otro oficial permanece hospitalizado y se reporta grave en su estado de salud. Las autoridades señalaron que el comando, que viajaba en al menos cuatro camionetas, es identificado con la célula criminal del CJNG, que opera en esa zona de Michoacán, colindante con el estado de Jalisco.

A pesar de la movilización de las áreas de seguridad de diferentes municipios de la región, los criminales lograron huir.

