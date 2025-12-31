Sheinbaum promete seguir trabajando “en cuerpo y alma” por México en mensaje de Año Nuevo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles un mensaje de buenos deseos a las familias mexicanas, tanto a las que residen en el país como a aquellas que viven en el extranjero, y afirmó que durante el próximo año seguirá trabajando con total compromiso en favor del bienestar de la ciudadanía.A través de un videomensaje difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo señaló que el final de 2025 y el inicio de 2026 representan una etapa propicia para la reflexión y la evaluación de lo vivido a lo largo del año.“Deseo que puedan pasar estos días muy cerca de sus familias; es un tiempo para reflexionar, para hacer un balance de lo que dejó este año y para compartir buenos augurios de cara al que comienza”, expresó la mandataria en el mensaje.En su mensaje, la presidenta mexicana aprovechó para hacer una mención expresa a las comunidades migrantes en Estados Unidos, en un cierre de año marcado por la atención pública en la relación bilateral con Estados Unidos en temas comerciales, migratorios y de seguridad.Como parte de su mensaje, Sheinbaum deseó “salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor” a las familias y “al prójimo”, y añadió una referencia explícita a la identidad nacional: “a nuestra patria, a México”. En el mismo pronunciamiento, la presidenta sostuvo que en 2026 continuará enfocada en el servicio público, al afirmar que el próximo año se seguirá “dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”.El mensaje cerró con un llamado de ánimo y celebración por el país, en línea con la tradición de fin de año en México.“!Qué viva México y que vivan todas y todos ustedes! ¡Feliz año!”, exclamó la mandataria.Con este pronunciamiento, Sheinbaum colocó el acento en la unidad familiar y en el vínculo con los mexicanos en el exterior, un segmento que mantiene un peso social relevante por sus lazos comunitarios y su presencia en la conversación pública nacional, particularmente en periodos de alta movilidad y retorno temporal asociados a la temporada decembrina.YC