Sheinbaum promete seguir trabajando “en cuerpo y alma” por México en mensaje de Año Nuevo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió este miércoles un mensaje de buenos deseos a las familias mexicanas, tanto a las que residen en el país como a aquellas que viven en el extranjero, y afirmó que durante el próximo año seguirá trabajando con total compromiso en favor del bienestar de la ciudadanía.

A través de un videomensaje difundido en sus redes sociales, la jefa del Ejecutivo señaló que el final de 2025 y el inicio de 2026 representan una etapa propicia para la reflexión y la evaluación de lo vivido a lo largo del año.

“Deseo que puedan pasar estos días muy cerca de sus familias; es un tiempo para reflexionar, para hacer un balance de lo que dejó este año y para compartir buenos augurios de cara al que comienza”, expresó la mandataria en el mensaje.

En su mensaje, la presidenta mexicana aprovechó para hacer una mención expresa a las comunidades migrantes en Estados Unidos, en un cierre de año marcado por la atención pública en la relación bilateral con Estados Unidos en temas comerciales, migratorios y de seguridad.

Como parte de su mensaje, Sheinbaum deseó “salud, mucho bienestar y sobre todo mucho amor” a las familias y “al prójimo”, y añadió una referencia explícita a la identidad nacional: “a nuestra patria, a México”.

Para 2026 deseo salud, bienestar y amor a todas las familias mexicanas que viven dentro y fuera del país. ¡Feliz año nuevo! pic.twitter.com/NmAmks9TLa — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 1, 2026

En el mismo pronunciamiento, la presidenta sostuvo que en 2026 continuará enfocada en el servicio público, al afirmar que el próximo año se seguirá “dedicando en cuerpo y alma por el bien de todas y de todos los mexicanos”.

El mensaje cerró con un llamado de ánimo y celebración por el país, en línea con la tradición de fin de año en México.

“!Qué viva México y que vivan todas y todos ustedes! ¡Feliz año!”, exclamó la mandataria.

Con este pronunciamiento, Sheinbaum colocó el acento en la unidad familiar y en el vínculo con los mexicanos en el exterior, un segmento que mantiene un peso social relevante por sus lazos comunitarios y su presencia en la conversación pública nacional, particularmente en periodos de alta movilidad y retorno temporal asociados a la temporada decembrina.

YC