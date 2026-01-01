El número de víctimas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca aumentó a 14, luego de que este 1 de enero de 2026 se confirmara el fallecimiento de una mujer de 73 años que permanecía hospitalizada a consecuencia del accidente ocurrido días atrás en el Istmo de Tehuantepec.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la Semar informó: "La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados".

La dependencia federal expresó además sus condolencias a los familiares y aseguró que mantiene coordinación con las autoridades competentes para brindar atención integral.

X / @SEMAR_mx

Sobre el descarrilamiento del Tren Interoceánico

El incidente se registró el pasado domingo 28 de diciembre en un tramo del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno de México que busca conectar los océanos Pacífico y Atlántico mediante una red ferroviaria, portuaria e industrial que atraviesa los estados de Oaxaca y Veracruz.

De acuerdo con la Semar, el descarrilamiento ocurrió a las 09:28 horas, a la altura de la comunidad zapoteca de Nizanda, sobre la Línea Z del tren "Istmeño", dentro de la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas del accidente.

La Línea Z, inaugurada en 2023, cuenta con una extensión de 212 kilómetros y enlaza el puerto de Coatzacoalcos, en el Atlántico, con Salina Cruz, en el Pacífico.

La FGR investiga las causas del accidente en Oaxaca

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó el pasado martes 30 de diciembre que concluyó las necropsias de las entonces 13 personas que fallecieron tras el descarrilamiento del tren, antes de que la cifra subiera a 14 este jueves.

En un comunicado, la FGR detalló que el avance de las primeras diligencias periciales y ministeriales permitió "concluir la práctica de las necropsias correspondientes", y reiteró que se han llevado a cabo "diferentes actuaciones inmediatas con la finalidad de esclarecer los hechos lo más pronto posible", así como de "priorizar la reparación del daño a las víctimas".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF