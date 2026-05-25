México acumula 10 veces el Estadio Azteca de basura al día: qué dice Semarnat y por qué la infraestructura actual no es suficiente

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, presentó el DBGIR 2026 (Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos). Este documento técnico expone con datos duros que el país genera 139 mil 902 toneladas de desechos por día , cifra de residuos que podrían llenar 10 veces el Estadio Azteca.

Durante un evento oficial celebrado en la Ciudad de México por el Día Mundial del Reciclaje en mayo de 2026, los expertos detallaron la magnitud de este problema. El informe, elaborado junto al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), demuestra que solo el 5 % de los desechos recibe algún tipo de tratamiento adecuado , mientras el 72 % carece de cualquier proceso de valorización .

¿Por qué la infraestructura ya no es suficiente?

El sistema de recolección y disposición final enfrenta un deterioro severo por la falta de inversión y nula planeación a largo plazo. De los 2 mil 250 sitios de disposición registrados en el territorio nacional, solo 52 operan como rellenos sanitarios bajo normas ambientales estrictas . El resto funciona como tiraderos a cielo abierto, lo que genera focos de infección y agrava el cambio climático.

José Luis Samaniego, subsecretario de Desarrollo Sostenible, explicó que el modelo lineal de producir, consumir y desechar rebasó por completo las capacidades operativas de los municipios . La infraestructura quedó obsoleta ante el acelerado crecimiento poblacional. Esto hace imposible procesar el 40.15 % de materia orgánica y el 36.26 % de materiales reciclables que terminan desperdiciados en vertederos sin control.

El plan de acción y cómo podemos ayudar

Para revertir esta crisis estructural, el Gobierno de México, a través de la Semarnat, propone transitar hacia una economía circular y construir una República Basura Cero. Este nuevo enfoque busca minimizar el desperdicio desde el diseño de los productos, dignificar el trabajo de miles de recicladores de base y transformar los desechos en nuevos recursos productivos para aliviar la presión sobre nuestros ecosistemas .

Como ciudadanos, adoptar nuevos hábitos de consumo es una pieza clave para reducir el impacto de esta crisis ambiental en nuestras comunidades . Aquí te compartimos algunas acciones rápidas y efectivas para contribuir desde casa a la solución de este gran desafío:

Separa tus desechos : Divide los restos orgánicos de los inorgánicos para facilitar el trabajo de los recolectores y aumentar las tasas de reciclaje.

: Divide los restos orgánicos de los inorgánicos para facilitar el trabajo de los recolectores y aumentar las tasas de reciclaje. Evita plásticos de un solo uso : Opta por envases retornables, termos de acero o bolsas de tela al hacer tus compras en el supermercado.

: Opta por envases retornables, termos de acero o bolsas de tela al hacer tus compras en el supermercado. Haz composta : Transforma tus restos de comida, cáscaras y hojas secas en abono natural para tus plantas.

: Transforma tus restos de comida, cáscaras y hojas secas en abono natural para tus plantas. Exige mejores servicios: Pide a tus autoridades locales que inviertan en centros de acopio formales y campañas de educación ambiental.

El manejo adecuado de los materiales desechados dejó de ser un tema aislado para convertirse en un eje central del desarrollo nacional y la justicia socioambiental. Si no cambiamos nuestros hábitos de consumo hoy mismo, ningún esfuerzo gubernamental bastará para limpiar los ecosistemas, proteger la biodiversidad y garantizar un entorno sano para las futuras generaciones de mexicanos .

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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