El gabinete estatal de Tabasco registra una baja en seguridad y no será la única porque se esperan más. ¿A qué obedece esta serie de renuncias? Aquí los detalles:

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, informó este lunes que Serafín Tadeo Lazcano renunció al cargo como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) .

Durante una conferencia de prensa ofrecida en el Palacio de Gobierno, el mandatario estatal agradeció públicamente la labor realizada por el ahora exfuncionario al frente de la corporación.

Cabe señalar que Tadeo Lazcano había asumido el liderazgo de la SSPC el 15 de febrero de 2025, luego de la renuncia del general Víctor Hugo Chávez Martínez.

¿Quién llega en su lugar?

Respecto a la sucesión en la dependencia, el titular del Ejecutivo estatal señaló que el nombre de la persona que asumirá las riendas de la seguridad pública en la entidad se dará a conocer de manera oficial en las próximas horas .

Asimismo, May Rodríguez adelantó que la salida en Seguridad Pública no será el único movimiento en su equipo de trabajo .

Y es que para finales de este mes se concretarán cambios en otras tres secretarías del gobierno estatal, modificaciones que obedecen a las aspiraciones electorales de los funcionarios salientes de cara a los próximos comicios de 2027.

Detienen en Tabasco a "El Comandante Blas", presunto integrante de "La Barredora"

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco detuvo a Blasimiro "N", alias "El Blas" o "El Comandante Blas", un expolicía estatal, integrante del grupo delictivo "La Barredora" y que era objetivo prioritario; al sospechoso le fueron decomisados armamento y sustancias ilícitas.

Se informó que, como parte de las acciones implementadas dentro del Plan de Contención del Delito, la SSPC, derivado de trabajos de inteligencia y recorridos de vigilancia realizados de manera coordinada con los elementos que integran la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, logró el aseguramiento de una persona del sexo masculino en el municipio de Centro, que era considerada objetivo prioritario en la estrategia de seguridad.

La detención de Blasimiro "N", alias "El Blas" o "El Comandante Blas", tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Paseo de las Ilusiones, del fraccionamiento Prados de Villahermosa.

El presunto generador de violencia es un expolicía estatal a quien se le detuvo por su probable responsabilidad en delitos contra la Ley General de Salud y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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OA