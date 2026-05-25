El Hot Sale 2026 ya comenzó oficialmente este lunes y miles de consumidores en México ya están buscando las mejores ofertas en tecnología, moda, viajes, electrodomésticos y productos para el hogar. Como cada año, este evento de comercio electrónico reúne a cientos de marcas y tiendas que lanzan descuentos especiales por tiempo limitado.

Con millones de compras previstas durante los próximos días, una de las preguntas más buscadas es: ¿cuándo termina el Hot Sale 2026? Aquí te contamos la fecha exacta de cierre, qué promociones puedes encontrar y algunos consejos para aprovechar las mejores rebajas antes de que finalicen.

¿Cuándo termina el Hot Sale 2026?

El Hot Sale 2026 terminará el próximo 2 de junio a las 23:59 horas, por lo que los consumidores todavía tienen varios días para aprovechar las promociones disponibles en tiendas participantes.

Aunque muchas ofertas permanecerán activas durante toda la campaña, otras estarán disponibles únicamente por algunas horas o hasta agotar existencias. Por ello, expertos en ecommerce recomiendan no esperar hasta el último momento para realizar compras importantes.

Durante el cierre del Hot Sale suelen registrarse picos de tráfico en plataformas digitales, además de un incremento en productos agotados, especialmente en categorías como celulares, pantallas, laptops y consolas de videojuegos.

¿Qué tiendas y productos tienen descuentos?

El Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) y cuenta con la participación de cientos de empresas nacionales e internacionales. Entre las tiendas más populares que suelen participar destacan Amazon México, Mercado Libre, Liverpool, Walmart México y Coppel.

Las categorías con mayor demanda durante el evento son:

Tecnología y electrónicos

Smartphones y accesorios

Moda y calzado

Electrodomésticos

Viajes y hospedaje

Muebles y decoración

Supermercado y despensa

Además de descuentos directos, muchas marcas ofrecen meses sin intereses, cupones especiales y envíos gratuitos.

Consejos para aprovechar el Hot Sale 2026

Para sacar el máximo provecho del Hot Sale, lo más recomendable es comparar precios antes de comprar. En algunos casos, ciertos productos pueden parecer más baratos aunque el descuento real no sea tan alto. También es importante revisar las promociones bancarias, ya que varias instituciones financieras ofrecen bonificaciones adicionales al pagar con tarjetas participantes.

Otro punto clave es verificar que las compras se realicen únicamente en sitios oficiales y seguros. Durante eventos masivos de ventas online suelen incrementarse los intentos de fraude mediante páginas falsas o promociones engañosas.

¿Vale la pena comprar antes de que termine el Hot Sale?

Sí, especialmente si estás buscando productos de alto valor como laptops, celulares, pantallas o paquetes vacacionales. El Hot Sale 2026 representa una de las temporadas más importantes de descuentos en línea en México y muchas tiendas reservan promociones exclusivas para estos días.

Sin embargo, especialistas recomiendan hacer compras inteligentes y evitar gastos impulsivos. Comparar precios, revisar condiciones de envío y confirmar garantías puede ayudarte a obtener una mejor experiencia de compra.

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AO