Para las y los trabajadores de México que buscan asegurar su vejez, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ofrece distintas opciones de pensión bajo la Ley 97, divididas en tres modalidades principales. Este esquema aplica a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 . El monto a recibir depende en su totalidad del saldo acumulado en la cuenta individual durante los años de servicio activo.

Renta Vitalicia, un pago para toda la vida

La primera opción es la Renta Vitalicia, donde una aseguradora avalada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) garantiza un pago mensual de por vida. El trabajador transfiere su saldo a la institución financiera, asegurando un ingreso fijo . Esta alternativa protege al pensionado contra el riesgo de sobrevivir a sus propios ahorros, brindando certeza económica hasta el último día de su existencia.

Retiro Programado: Control sobre tus fondos

La segunda alternativa es el Retiro Programado, una modalidad donde la Afore administra y entrega los recursos mes a mes . El monto depende del saldo acumulado, los rendimientos obtenidos y la esperanza de vida calculada . A diferencia de la opción anterior, los pagos terminan al agotarse el dinero de la cuenta, exigiendo una administración cuidadosa de los gastos personales.

Pensión Garantizada con el respaldo del Estado

Cuando los recursos son insuficientes para las dos opciones anteriores, el Gobierno de México otorga la Pensión Garantizada. Para acceder a este beneficio en 2026, el solicitante necesita cumplir con 875 semanas cotizadas y tener entre 60 y 65 años de edad . El Estado cubre la diferencia para asegurar un ingreso mínimo mensual, protegiendo a los sectores más vulnerables de la población.

El proceso para solicitar cualquiera de estas opciones inicia en la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social correspondiente al domicilio del trabajador. Allí se emite la resolución oficial que permite a la administradora de fondos liberar los recursos. Este paso resulta indispensable para concretar el trámite con éxito y comenzar a recibir los depósitos en la cuenta bancaria designada.

Acércate a un asesor

Elegir la opción adecuada exige analizar la situación financiera personal y proyectar las necesidades a futuro con gran detalle. Los asesores de las administradoras de fondos tienen la obligación de explicar los pros y contras de cada esquema. Esta asesoría garantiza que el trabajador tome una decisión informada, segura y adaptada a su estilo de vida tras dejar el mercado laboral.

Para maximizar los beneficios de tu retiro y evitar contratiempos, considera esta lista de tips rápidos:

Revisa tu estado de cuenta cuatrimestral para conocer tu saldo exacto.

Realiza aportaciones voluntarias para incrementar el monto final de tu cuenta.

Verifica que tus datos personales coincidan en todas las instituciones financieras.

Calcula tus semanas cotizadas desde la plataforma digital oficial del instituto.

Planificar el retiro con anticipación evita sorpresas desagradables y asegura una etapa de descanso con absoluta estabilidad económica.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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