Tras llevarse a cabo el operativo militar en el que cayó muerto Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fuera líder del Cártel Nueva Generación (CNG), en la prensa y la opinión pública surge la duda de quién se quedará al mando de la organización criminal, cómo será la reestructuración del órgano delincuencial que opera en Jalisco y en gran parte de México .

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, aseveró que elementos de seguridad instalados en un centro de mando en Jalisco se mantienen vigilando las acciones del CNG; también refirió que se tienen objetivos prioritarios (cabecillas) entro del cártel .

La reestructuración del CNG

Durante "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al funcionario se le cuestionó "sobre esta reestructuración que habrá en el cártel [CNG]; históricamente se sabe que cuando caen líderes, surgen nuevas cabezas".

Harfuch aseveró que el Gabinete de Seguridad está listo para cualquier eventualidad inmediata que pueda surgir entre los miembros del cártel tras la caída de "El Mencho".

" [...] la prioridad es la protección de la ciudadanía , estamos muy atentos con el centro de mando instalado, de cualquier tipo de reacción que haya dentro del cártel: [...] estamos trabajando en el reforzamiento de la zona", dijo.

Sobre la reestructuración, el titular de la SSPC aseguró que la prioridad, en este momento, no son el resto de cárteles que operan en México, sino impedir el movimiento de reestructuración "del cártel que opera en Jalisco" .

Dijo además que " Hay un seguimiento particular de varios mandos de esta organización ".

Los caídos en el operativo

De acuerdo con el desglose presentado por el Gabinete de Seguridad desde Palacio Nacional, fallecieron 58 personas durante los operativos que se realizaron en toda la República Mexicana .

De los 58, 25 eran elementos de la Guardia Nacional (GN), uno era un policía custodio del Penal de Puerto Vallarta y uno más era elemento de la Fiscalía General del Estado.

A estos se suma el fallecimiento de una mujer civil y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada, quienes murieron durante los enfrentamientos, en seis de los hechos registrados.

